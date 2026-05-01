Мир, труд, ни слова о зарплате

Ну что, мир, труд, май… новости. Последние, касающиеся как раз рынка труда, что-то совсем непраздничные. Работодатели рассказали, почему они не указывают в вакансиях размер зарплаты. И, честное слово, лучше бы они этого не делали.

Кого не бесят вакансии без конкретики? Если непонятны толком ни нагрузка, ни требования, ни размер вознаграждения, в этом видится то ли небрежность, то ли неуважение — хочется закрыть объявление и не открывать больше. Работодатели это понимают? Ну, может, хотя бы догадываются? Почему они с таким упорством продолжают молчать о самом интересном? От легкомыслия и забывчивости? Да вот если бы! Оказывается, это сознательный подход. Оказывается, работодатели преследуют свои цели.

Недавно SuperJob провел опрос в компаниях и выяснилось интересное. Ладно, 60% рекрутеров и тут ушли в расплывчатые формулировки: дескать, нет смысла указывать суммы, потому что зарплата определяется на собеседовании в зависимости от знаний, умений и опыта соискателя. Демагогия, конечно. Да, все индивидуально. Но существует вообще-то зарплатная вилка. Размер вознаграждения в диапазоне от и до — это как бы стандарт.

Впрочем, неизвестно, что хуже. Иная откровенность тоже, знаете обескураживает. Так, 27% руководителей признались, что не раскрывают сразу бюджеты, потому хотят прежде изучить зарплатные ожидания соискателей. 17% прямо говорят, что надеются, что эти ожидания окажутся ниже, чем компания готова платить, ведь всегда есть робкие ребята, скромные рабочие лошадки, согласные на меньшее. 20% рекрутеров не пишут о зарплате в объявлениях для привлечения большего числа кандидатов. Столько же честно говорят, что их предложение ниже рыночного, но они надеются привлечь работников нематериальными бонусами.

А вот еще неожиданное: треть работодателей не указывают конкретных сумм, чтобы их не узнали действующие сотрудники! Да, в некоторых компаниях установилась странная традиция: новичкам, которые еще никак себя не проявили, предлагают больше, а старичкам порой и на официальной уровень инфляции забывают индексировать оклады. Еще в таких организациях пытаются запретить сотрудникам обсуждать зарплату даже друг с другом. Это вообще-то незаконно, но все больше организаций так или иначе пытаются ввести такие практики, теоретически принцип тишины и вовсе поддерживают 65% менеджеров по персоналу.

О чем это все говорит? Ни о чем хорошем. Получается взаимоотношения работников и работодателей все еще часто строятся не на основе открытого диалога, а на каких-то ухищрениях, недомолвках, недоверии и манипуляциях. И это проявляется не только в трудном, почти невозможном разговоре о зарплатах. Есть и другие тенденции в сфере занятости, которые совсем не радуют.

Пишут, что работодатели все активнее развивают системы контроля на рабочих местах: наблюдают за сотрудниками с помощью видеокамер, отслеживают с помощью специальных программ экранную активность. Сообщают, что все чаще руководители следят за работниками и в соцсетях: не дай бог те что-нибудь критическое напишут о своей работе. И даже если просто что-то напишут. 10% работодателей запрещают любые упоминания компании сотрудниками. А еще в компаниях с внедрением ИИ стали повышать требования к рядовым сотрудникам. Самым парадоксальным образом прогресс не облегчил людям труд, а сделал его более рутинным и интенсивным. Искусственный интеллект должен был стать помощником, а стал конкурентом, которому никак нельзя проиграть.

Только вдумайтесь в это. Аналитики обещали нам, что внедрение ИИ уже в ближайшем будущем сократит рабочую неделю до четырех дней без потери в производительности труда и, как в следствие, — в зарплате. На деле ИИ увеличил продолжительность рабочей недели в среднем на 8%.

Впрочем, что удивительного? Развитие технологий — это всегда монета с двумя сторонами. Тот же интернет — поистине великое изобретение цивилизации — ускорил и упростил многие процессы, но в то же время перенес офисы в наши дома, на наши дачи, в кафе и вагоны метро. Теперь уже и непонятно, где работа, где личная жизнь, где семья, где коллеги. То есть это не интернет сам по себе, конечно, над нами изгаляется. А опять-таки дорогое начальство со своими новыми требованиями к объемам и эффективности. Потому что, если можно лучше — быстрее, выше, сильнее… дешевле, почти даром — значит именно так и нужно, просто необходимо. А не то кто-то останется без премии. Такова философия KPI.

Нам мечталось, что прогресс освободит нас от работы как проклятия, сделает наш труд более осмысленным, созидательным, творческим, что труд перестанет быть исключительно способом добывания хлеба, что он будет залогом самореализации. Но вот мы снова какие-то угнетаемые и эксплуатируемые, черт возьми. Да, ничего нового, не будем наивными. Но ведь мир меняется, в мире, помимо технологий, повышающих производительность труда в разы, торжествует новая, простите за мат, этика, экологичность, границы, осознанность, прости господи, все стремятся к work-life balance, конструктивной профессиональной коммуникации, открытости и прозрачности. Так почему работа по-прежнему выжимает из нас все соки, а взаимодействие наемных работников с нанимателями все еще напоминает то ли игру в кошки-мышки, то ли старую недобрую классовую борьбу, то ли какое-то соревнование в духе социал-дарвинизма? Это природа вещей такова? Это такова человеческая натура?

Казалось бы, сотрудничество на основе честных договоренностей без умолчаний и уверток, сотрудничество на основе доверия и взаимоуважения выгоднее для всех: работодатель не будет тратить ресурс на манипуляции и чрезмерный контроль, сотрудники перестанут разбегаться или прикидываться дурачками, устраивая итальянские забастовки. Но так почему-то ничего не работает. Все подозревают всех в самых разнообразных грехах: начальство вечно обвиняет подчиненных в лени и равнодушии, подчиненные — начальство в жадности и глупости. А ведь и первые, и вторые не могут друг без друга. Вот все и мучаются.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.