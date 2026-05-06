В Швейцарии проведут «Бессмертный полк» ко Дню Победы

Власти Женевы дали официальное разрешение на проведение 8 мая акции «Бессмертный полк» на площади Наций у здания штаб-квартиры ООН. Об этом ТАСС сообщила координатор оргкомитета «Бессмертный полк Швейцария» в Женеве Катерина Топоркова.

«Заявку мы подали 1 февраля, то есть на рассмотрение ушло 3 месяца, хотя официально оно должно длиться не больше 30 дней. В прошлом году разрешение нам дали тоже в последний момент», — сказала она.

В этом году в России открылась регистрация на «Бессмертный полк онлайн». Цифровое шествие пройдет 9 мая в 12:00 по местному времени.

Парад Победы в Москве в этому году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что парад Победы в Москве пройдет без депутатов Госдумы.