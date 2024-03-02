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Инфографика

Обогнавшие звук: пассажирские лайнеры «Конкорд» и Ту-144

Британо-французский сверхзвуковой пассажирский самолет «Конкорд» (от фр. «согласие») совершил свой первый полет 55 лет назад, в 1969 году. Это был совместный проект британской British Aircraft Corp. и французской Sud Aviation. Максимальная скорость, которую могло развивать воздушное судно, составляла 2, 5 тыс. км/ч.

Эксплуатация «Конкордов» оказалась коммерчески успешной, и воздушные суда летали до начала 2000-х. В 2003 году Air France и British Airways остановили полеты в связи с повышением цены на топливо. Кроме того, по-прежнему большой проблемой оставался звуковой удар, который слышится как раскат грома и иногда способен выбить стекла иллюминаторов. Свою роль сыграла и катастрофа, произошедшая в Париже 25 июля 2000 года. У одного из «Конкордов» во время разгона по ВПП загорелся двигатель. В результате погибли 113 человек.

Единственным конкурентом «Конкорда» был советский Ту-144, совершивший первый полет в самом конце 1968-го. Ту-144 проектировался под прямым влиянием «Конкорда». Советский «брат» оказался чуть менее успешен: в СССР для него не было подходящей инфраструктуры и достаточного количества маршрутов, а за границу его изначально продавать не планировали.

О сходствах и отличиях легендарных лайнеров — в инфографике «Газеты.Ru».
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