02 марта 2024, 09:59 Инфографика Обогнавшие звук: пассажирские лайнеры «Конкорд» и Ту-144

Британо-французский сверхзвуковой пассажирский самолет «Конкорд» (от фр. «согласие») совершил свой первый полет 55 лет назад, в 1969 году. Это был совместный проект британской British Aircraft Corp. и французской Sud Aviation. Максимальная скорость, которую могло развивать воздушное судно, составляла 2, 5 тыс. км/ч.



Эксплуатация «Конкордов» оказалась коммерчески успешной, и воздушные суда летали до начала 2000-х. В 2003 году Air France и British Airways остановили полеты в связи с повышением цены на топливо. Кроме того, по-прежнему большой проблемой оставался звуковой удар, который слышится как раскат грома и иногда способен выбить стекла иллюминаторов. Свою роль сыграла и катастрофа, произошедшая в Париже 25 июля 2000 года. У одного из «Конкордов» во время разгона по ВПП загорелся двигатель. В результате погибли 113 человек.



Единственным конкурентом «Конкорда» был советский Ту-144, совершивший первый полет в самом конце 1968-го. Ту-144 проектировался под прямым влиянием «Конкорда». Советский «брат» оказался чуть менее успешен: в СССР для него не было подходящей инфраструктуры и достаточного количества маршрутов, а за границу его изначально продавать не планировали.



О сходствах и отличиях легендарных лайнеров — в инфографике «Газеты.Ru».