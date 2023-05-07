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Инфографика

Монархи Великобритании в XX-XXI веках

Карла III короновали 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Бывший принц Чарльз был самым возрастным наследником среди британских монархов, он ждал своего часа до 73 лет. Предыдущим рекордсменом был его прапрадед Эдуард VII.

К торжествам ожидается прибытие многих мировых лидеров. Известно, что отказались от участия в церемонии президент США Джо Байден и королева Дании Маргрета II. На коронацию, вопреки ожиданиям, не приедет и герцогиня Сассекская Меган (Маркл), супруга сына нового монарха.

Коронация сопровождалась как современными увеселительными мероприятиями вроде лазерных шоу и выступлений поп-звезд, так и традиционными для британской короны процессиями. Хронология британского престолонаследия — в нашей инфографике.
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