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Инфографика

Куда можно улететь из России прямым рейсом осенью 2023 года

Осенью 2023 года из российских аэропортов можно без пересадок улететь не только в страны ближнего зарубежья, но и на другой конец планеты — в Центральную и Южную Америку. С 5 сентября российские авиакомпании увеличивают частоту полетов на Кубу, прямое авиасообщение с которой возобновили 1 июля. Национальный перевозчик Мьянмы — Myanmar Airways International — с 5 сентября начинает полеты между Новосибирском и Мандалаем. Глава Росавиации Александр Нерадько рассказал, что сейчас у России есть прямое воздушное сообщение более чем с 30 государствами, а в страну летают почти 70 зарубежных авиакомпаний.

Куда можно улететь прямым рейсом и для каких стран понадобится виза — в инфографике «Газеты.Ru».
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

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