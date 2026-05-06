В посольстве РФ отреагировали на инициативу Лондона по созданию нового альянса

Москва рассматривает инициативу Британии по созданию совместных ВМС стран Северной Европы как попытку противостоять России на Балтике. Об этом сообщил «Известиям» посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Он подчеркнул, что все враждебные авантюры королевства неизменно учитываются в военном планировании Москвы.

«Никаких иллюзий здесь питать не стоит. Любые действия, подрывающие российские интересы, будут встречены самым решительным ответом», — отметил дипломат.

По словам Келина, британский флот находится в настоящее время далеко не в лучшем состоянии, из-за чего Лондон и сколачивает очередную военную коалицию для борьбы с мнимой российской угрозой.

«Эти усилия Альбиона также направлены на повышение градуса русофобской истерии в Европе, что неизбежно приведет к усилению напряженности теперь и в Балтийской регионе», — уточнил посол.

При этом он добавил, что у Лондона и его союзников не получится устроить блокаду Балтийского моря из-за нехватки ресурсов.

Великобритания и еще девять европейских стран хотят создать объединенные военно-морские силы для «сдерживания будущих угроз со стороны России». Ожидается, что они будут действовать в качестве «дополнения к НАТО». Почему этот проект скорее напоминает «потешную флотилию» и при чем тут высказывание Никиты Хрущева — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в МИД РФ заявили о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике.

 
