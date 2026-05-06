Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

Израильский солдат осквернил статую Девы Марии в Ливане

ЦАХАЛ осудил солдата, прикрепившего сигарету к статуе Девы Марии в Ливане
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осудила попавший на фото инцидент, где израильский военнослужащий осквернил статую Девы Марии в Ливане, прикрепив к ней сигарету. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«ЦАХАЛ подчеркивает, что поведение солдата полностью противоречит ценностям, ожидаемым от личного состава», — отмечается в заявлении.

В ведомстве выяснили, что фотография была сделана несколько недель назад. В пресс-службе отметили, что обстоятельства произошедшего будут детально изучены, а по итогам расследования военнослужащего привлекут к ответственности.

В ЦАХАЛ заверили, что армия «уважает свободу вероисповедания и богослужения, а также святые места и религиозные символы всех религий и общин». Израильские военные борются с террористической инфраструктурой на юге Ливана и не планируют наносить ущерб религиозным символам, указано в заявлении.

В апреле израильский солдат разбил молотком голову статуи Иисуса Христа в Ливане. Инцидент подтвердили в ЦАХАЛ. Израильские власти принесли свои извинения: премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что «потрясен и опечален» случившимся, а министр иностранных дел страны назвал поступок солдата «позорным». С осуждением выступили официальные лица США и Италии, а также представители Ватикана и Русской Православной церкви.

Ранее вандалы осквернили статую Девы Марии на Украине.

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!