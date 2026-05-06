Продолжение феерии: «Бавария» принимает «ПСЖ» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. LIVE

Луис Диас шикарно прошел по левому флангу и по лицевой в штрафную и выкатил назад и в центр под удар Олисе, однако Нуну Мендеш заблокировал в подкате! Было очень опасно!
Олисе был уверен, что мяч ушел от Нуну Мендеша, а не от него, но арбитр назначил от ворот.
50% на 50% по владению мячом на данный момент.
Диас на Мусиалу, тот вертикально в штрафную на Кейна, но Пачо смог подправить траекторию мяча, и тот вместо ног нападающего прикатился в руки Сафонову.
«Бавария» разыграла штрафной на фланге, Олисе продвинулся с мячом к штрафной и выполнил по дуге подачу, перекинув всех полевых и Сафонова, но и ворота за дальней штангой.
Нуну Мендеш попал шипами по голеностопу уже прокинувшему налету на бровке мяч Майклу Олисе — желтая карточка.
Сафонов получил передачу назад и заставил Мусиалу подойти к себе, только после этого взяв мяч в руки и выбив на фланг.
«Бавария» в позиционной атаке, но под постоянным давлением парижан. Пока без моментов у ворот Сафонова, даже без намеков на них.
ГООООООООООООООООЛ! Усман Дембеле — 0:1! Кварацхелия в районе центральной линии сыграл в стенку с Фабианом Руисом, рванул по флангу через свободную зону и сделал в штрафной передачу в центр, откуда набежавший Усман Дембеле с левой в касание вогнал под перекладину!
«Бавария» начинает с контроля мяча, «ПСЖ» высоко прессингует усилиями Кварацхелии.
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Португалии с Жоау Педру Пиньейру во главе.
А вот стартовый состав французского «ПСЖ» от Луиса Энрике:
Сафонов, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Руис, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани:
Нойер, Станишич, Юпамекано, Та, Лаймер, Киммих, Павлович, Олисе, Мусиала, Диас, Кейн.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче полуфинального противостояния в Лиге чемпионов немецкая «Бавария» принимает французский «ПСЖ». В первой встрече парижане дома победили со счетом 5:4. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.