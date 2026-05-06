Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026

Продолжение феерии: «Бавария» принимает «ПСЖ» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. Полуфинал. Ответный матч. «Бавария» — «ПСЖ». ОНЛАЙН
Gonzalo Fuentes/Reuters

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов немецкая «Бавария» после поражения на выезде со счетом 4:5 принимает французский «ПСЖ». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
6 мая 2026, 22:00
Бавария
Мюнхен, Германия
1-й тайм
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
3' Дембеле
Стадион «Арена Мюнхен», Мюнхен, Германия
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (, Португалия)
1-й тайм
3′Дембеле
8′Мендеш
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
15'

Луис Диас шикарно прошел по левому флангу и по лицевой в штрафную и выкатил назад и в центр под удар Олисе, однако Нуну Мендеш заблокировал в подкате! Было очень опасно!

14'

Олисе был уверен, что мяч ушел от Нуну Мендеша, а не от него, но арбитр назначил от ворот.

13'

50% на 50% по владению мячом на данный момент.

11'

Диас на Мусиалу, тот вертикально в штрафную на Кейна, но Пачо смог подправить траекторию мяча, и тот вместо ног нападающего прикатился в руки Сафонову.

9'

«Бавария» разыграла штрафной на фланге, Олисе продвинулся с мячом к штрафной и выполнил по дуге подачу, перекинув всех полевых и Сафонова, но и ворота за дальней штангой.

8'

Нуну Мендеш попал шипами по голеностопу уже прокинувшему налету на бровке мяч Майклу Олисе — желтая карточка.

7'

Сафонов получил передачу назад и заставил Мусиалу подойти к себе, только после этого взяв мяч в руки и выбив на фланг.

6'

«Бавария» в позиционной атаке, но под постоянным давлением парижан. Пока без моментов у ворот Сафонова, даже без намеков на них.

3'

ГООООООООООООООООЛ! Усман Дембеле — 0:1! Кварацхелия в районе центральной линии сыграл в стенку с Фабианом Руисом, рванул по флангу через свободную зону и сделал в штрафной передачу в центр, откуда набежавший Усман Дембеле с левой в касание вогнал под перекладину!

2'

«Бавария» начинает с контроля мяча, «ПСЖ» высоко прессингует усилиями Кварацхелии.

1'

Поеееехали! Матч начался.

22:00

Встречу обслуживает бригада арбитров из Португалии с Жоау Педру Пиньейру во главе.

21:55

А вот стартовый состав французского «ПСЖ» от Луиса Энрике:

Сафонов, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Руис, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.

21:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани:

Нойер, Станишич, Юпамекано, Та, Лаймер, Киммих, Павлович, Олисе, Мусиала, Диас, Кейн.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче полуфинального противостояния в Лиге чемпионов немецкая «Бавария» принимает французский «ПСЖ». В первой встрече парижане дома победили со счетом 5:4. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Champ text

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!