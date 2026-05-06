В Румынии обнаружили могилу Адольфа Гитлера на еврейском кладбище

Могила полного тезки Адольфа Гитлера обнаружена на кладбище в Бухаресте. Об этом сообщило посольство Израиля в столице Румынии в соцсети Х.

По данным дипмиссии, необычное захоронение найдено на ашкеназском еврейском кладбище «Филантропия», открытом в 1865 году и считающемся крупнейшим и старейшим из трех сохранившихся еврейских некрополей Бухареста.

Отмечается, что захороненный человек был полным тезкой диктатора нацистской Германии, однако не имел к нему никакого отношения. В посольстве уточнили, что он был евреем австрийского происхождения и работал шляпником.

В апреле в Германии запустили онлайн-сервис, с помощью которого пользователи могут проверить причастность своих родственников к деятельности нацистской партии (НСДАП) в период с 1920 по 1945 годы.

База данных включает более 12 млн оцифрованных документов, которые содержат информацию о судьбах сподвижников Гитлера. Благодаря новому сервису можно практически моментально получить сведения и избежать официальных запросов в архивные учреждения ФРГ.

