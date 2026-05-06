Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Шестилетняя девочка не выжила после изнасилования тремя подростками

В Зимбабве школьники изнасиловали шестилетнюю девочку
Shutterstock/FOTODOM

Девочка из Зимбабве подверглась групповому изнасилованию и получила серьезные травмы в процессе. Об этом сообщает Herald Online.

Инцидент произошел в Булавайо. По данным издания, компания из трех подростков, у которых при себе была палка, привела шестилетнего ребенка в недостроенный дом, где надругалась и избила. При этом девочка знала их и позже успела раскрыть их личности.

Вечером пострадавшая пришла домой и пожаловалась матери на боль в груди, голове и половых органах. Ночью ребенок постоянно говорил о боли, а мать пыталась ее утешить. Утром родительница обнаружила дочь без признаков жизни в кровати.

Женщина обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили дело, насильников ищут.

До этого в Индии мужчины изнасиловали сестер. Девушки в возрасте 17 и 15 лет возвращались домой, когда таксист предложил подвести их. После непродолжительной поездки по городу он остановился у отеля, где его уже ждали трое сообщников.

После изнасилования школьницы пришли домой и рассказали родителям, они обратились в полицию.

Ранее компания мужчин похитила девочку, изнасиловала в туалете ж/д вокзала и бросила на дороге.

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!