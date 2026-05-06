Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

В МИД РФ заявили, что ЕС не сможет «замести под ковер» угрозы Зеленского

МИД РФ: в ЕС ошибаются, если думают, что им удастся замолчать угрозы Зеленского
Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Государствам Европейского союза не удастся «замолчать» прозвучавшие публично угрозы президента Украины Владимира Зеленского о намерении Киева сорвать День Победы в Москве. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства

«Если в странах ЕС думают, что у них получится «замолчать» прозвучавшие публично угрозы, так сказать «замести под ковер» агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются», — заявила дипломат.

На этой неделе в Минобороны России сообщили, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина Российская Федерация объявила 8 и 9 мая перемирие в честь празднования 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ведомстве отметили, что российские власти «рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру».

В понедельник Зеленский пригрозил России появлением дронов ВСУ на параде Победы в Москве 9 мая.

Ранее в России вычислили ловушку Зеленского в преддверии Дня Победы.

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!