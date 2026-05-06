МИД РФ: в ЕС ошибаются, если думают, что им удастся замолчать угрозы Зеленского

Государствам Европейского союза не удастся «замолчать» прозвучавшие публично угрозы президента Украины Владимира Зеленского о намерении Киева сорвать День Победы в Москве. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства

«Если в странах ЕС думают, что у них получится «замолчать» прозвучавшие публично угрозы, так сказать «замести под ковер» агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются», — заявила дипломат.

На этой неделе в Минобороны России сообщили, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина Российская Федерация объявила 8 и 9 мая перемирие в честь празднования 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ведомстве отметили, что российские власти «рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру».

В понедельник Зеленский пригрозил России появлением дронов ВСУ на параде Победы в Москве 9 мая.

Ранее в России вычислили ловушку Зеленского в преддверии Дня Победы.