Почему россияне отказываются от путешествий (не только из-за денег!)

Россиянам все тяжелее путешествовать. И не потому, что денег нет. Хотя их и нет, конечно. Но дело не только в этом. Людям сил не хватает! Активный отдых требует энергии, вовлеченности, а у граждан массовое выгорание.

Серьезно. Вот вам результаты нового исследования. Треть россиян рассказали, что хотя бы однажды отменяли или переносили отпуск из-за того, что «не могли найти ресурс на подготовку поездки». Наиболее утомительными и раздражающими этапами планирования граждане называют выбор жилья и изучение отзывов, поиск билетов, подбор стыковок и составление маршрута. Да и в целом россияне стали меньше путешествовать. Число бронирований в первом квартале 2026 года снизилось на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года, спрос на авиабилеты — на 11%, на железнодорожные — на 9%.

Новость кажется надуманной? Кто-то скажет: народ совсем обленился? Кто-то, может быть. Но не я. Напротив, очень понимаю соотечественников. Путешествовать и правда стало сложнее. И это говорю я, человек, который еще недавно планировать путешествия любил не меньше самих путешествий. Как говорится, предвкушение праздника порой сладостнее самого праздника. Но не теперь, друзья. Не теперь. Очень многое изменилось.

Вот, например, перелеты. Где гарантия, что твой самолет точно полетит вовремя и туда, куда надо? Нет таких гарантий. Да, всегда, в общем, случалось непредвиденное: то гроза, то землетрясение, то очередная революция в жаркой стране. Но сейчас как-то особенно плотно пошли форс-мажоры. Уж насколько я редко летаю, но и мне уже не раз доставалось. И знаете, мне не понравилось. Ни суматошно искать новые билеты, мирясь с пересадками, ни сидеть в аэропорту шесть часов. Да, шесть часов немного. Но нервно, знаете ли. Особенно когда соседи в зале ожидания рассказывают, что они мучаются уже вторые сутки.

С поездами тоже не лучше. Их банально не хватает. Особенно современных и быстрых. Современные и быстрые — это меньше десятка направлений. И билеты дороже, чем на самолет. Впрочем, ценообразование тут вообще затейливое. Прошлым летом я сплоховала: планируя поездку в Ярославль, купила билеты не туда и обратно, а оба раза обратно. Нет, спохватилась не за час до отъезда. Больше недели у меня было в запасе. Но все равно, конечно, остались либо дорогущие места в СВ, либо верхние полки в плацкарте. И эти полки в плацкарте за неделю до отправления стоили дороже, чем нижние места в купе, выкупленные мной месяц назад.

Отелей вот много, да. И не только их. Апартаменты, гостевые дома, базы отдыха — выбирай что хочешь. Но как выбрать? Скрупулезно изучать каждое предложение, читать рекомендации — жизни не хватит. Да и не работает это. На каждой платформе куча накрученных отзывов, много просто мусора — продираться через это нет никаких сил. Даже глазам верить нельзя: картинки тоже всегда лучше реальности.

Хотя с картинками и отзывами так не только в сфере бронирования. Сами достопримечательности тоже ведь приукрашиваются. Причем лицами как будто совсем незаинтересованными. Самими путешественниками.

В Дагестане мы отправились на Сулакский каньон. Уж как нам нахваливали это место знакомые. Интернет вообще взрывается от фантастических фото оттуда. Ну и что? Приехали — там стройка, хаос, толпы, грохот. Горы расковыряли экскаваторами, понатыкали везде жутких аттракционов, в каких-то бетонных могильниках организовали рыбалку — любят у нас агрессивно развивать территории, превращать красивые места в модные, простите за мат, локации. А народ ходит — ахает. Не всякий, конечно. На многих лицах, как и на наших, читались растерянность и боль. Но другим многим как будто нравилось. То ли вкусы такие, то ли что-то вроде стокгольмского синдрома — деньги потрачены, так надо во что бы то ни стало получить удовольствие.

Так на все это посмотришь и поневоле подумаешь: самое лучшее путешествие – это путешествие на диване. Включил какое-нибудь «Вокруг света с…» и наслаждаешься.

На самом деле, нет, конечно. Если человеку важны поездки, если ему жизненно необходимо менять пейзажи вокруг себя, знакомиться с другой культурой, никакой телевизор природу ему не заменит. И вот что делать?

Одни выбирают доверить организацию отдыха профессионалам. Таких граждан у нас теперь 27%. Другие надеются, что с организацией помогут родственники и друзья, — их 26%. 7 % считают, что помочь с продумыванием путешествия способны нейросети — это, как по мне, совсем уж отчаянные товарищи. В целом 75% готовы немного переплатить за отдых, лишь бы самому ничего не решать. А не хотят ничего решать люди из-за переутомления. 92% участников опроса, проведенного сервисом Tripster, признались, что испытывают хроническую усталость.

Вот, кажется, здесь и зарыта собака. Нет, не кажется, я уверена. Перед хорошим отдыхом тоже надо отдохнуть. А потом еще и после. Все ж гениальное просто. Нет, правда, отдых он ведь тоже разный: активный, пассивный. Путешествие — одно, восстановление после трудовых будней — совсем-совсем другое. Вот сначала надо восстановиться.

А нашим людям некогда. Стандартный отпуск разбивается на два — по две недели каждый. И за эти две недели нужно успеть все. И места интересные посмотреть, и покупаться, и дома что-нибудь отремонтировать, и обследоваться, и с управляющей компаний разобраться, и родственников и друзей навестить, и грядки на даче прополоть. В будни не до этого, в выходные тоже, там то подработки, то у детей культурная программа. Рождественские каникулы и майские праздники тоже забиты какой-нибудь суетой. Крутимся, крутимся, носимся, как ненормальные, а потом — раз, и батарейка садится, и не хочется уже ничего. Ни ехать никуда. Ни думать ни о чем. Ни даже чувствовать.

А если уставший человек и решается куда поехать, то выбирает максимально простой формат — без подвигов. Популярность набирает сонный туризм, возродился интерес к санаториям, тюлений отдых у моря ни у кого уже не вызывает усмешки. И это неплохо. Но хочется все же, чтобы граждане наши еще и меньше работали, не загоняли себя. И чтоб отдыхали по-разному, ведь нам одинаковы важны и покой и движение, и медитативное ничегонеделание, и смена впечатлений.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.