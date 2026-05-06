Над Россией за ночь сбили 53 украинских БПЛА. Военная операция, день 1533-й

На свинокомплексе «Мираторга» в Брянской области после атаки БПЛА произошел пожар, который уничтожил один из производственных корпусов. Система РЭБ «Купол Донбасса» уничтожила три дрона в небе над ДНР за минувшие сутки. Силы ПВО уничтожили над регионами РФ 53 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.