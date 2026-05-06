Над Россией за ночь сбили 53 украинских БПЛА. Военная операция, день 1533-й

Европа хочет навязать России концепцию «мир посредством силы», заявил замепредс Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
ВСУ 54 раза обстреляли из артиллерии отселенные районы Курской области за прошедшие сутки, над регионом сбито 79 беспилотников различного типа, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
❗На свинокомплексе «Мираторга» в Брянской области после атаки БПЛА произошел пожар, который уничтожил один из производственных корпусов, сообщила компания.
Командование ВСУ усиливает системы ПВО Киева за счет перемещения ЗРК 9К3 «Бук и норвежских зенитных комплексов NASAMS, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
Система РЭБ «Купол Донбасса» уничтожила три дрона в небе над ДНР за минувшие сутки, сообщили в штабе обороны региона.
Global Times: украинский кризис демонстрирует усиливающийся раскол в НАТО и все большее несовпадение интересов среди его членов.
🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 53 украинских БПЛА.
Сегодня 1533-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.