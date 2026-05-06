На Украине перестала работать крупнейшая горно-металлургическая компания

Александр Костин/РИА «Новости»

Крупнейшая горно-металлургическая компания Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» (ранее «Криворожсталь») объявила о вынужденной остановке своих мощностей из-за проблем с логистикой. Об этом сообщила пресс-служба комбината в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что причиной такого решения стали «сбои в предоставлении логистических услуг со стороны АО «Укрзализныця» («Украинские железные дороги»).

По данным компании, в течение последнего месяца «Укрзализныця» не обеспечивает поставки необходимых объемов сырья, в результате чего запасы на предприятии сократились до критически низкого уровня. В частности, не доставляется ключевое сырье для производства чугуна, без которого невозможен выпуск продукции. Также перевозчик не предоставляет железнодорожные составы для отгрузки готового концентрата, что вынуждает комбинат остановить работу горного департамента.

В прошлом году Forbes писал, что «Украинские железные дороги» планируют сократить штат сотрудников на четверть из-за убытков. По данным журнала, компания тратит на содержание сотрудников 52% доходов. В статье отмечалось, что 2,7 млрд гривен ($64,5 млн. — «Газета.Ru») чистого убытка в прошлом году побуждают крупнейшего работодателя страны к оптимизации. Журналисты сообщали, что компания должна сократить не менее 25% административно-управленческого персонала, или более 500 должностей к концу 2025 года.

