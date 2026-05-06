Трамп сообщил об «очень хороших переговорах» с Ираном

Трамп: за последние 24 часа США провели очень хорошие переговоры с Ираном

Американский президент Дональд Трамп заявил о высокой вероятности заключения сделки между США и Ираном, Белый дом вел трансляцию из Овального кабинета на YouTube-канале.

«За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры, и весьма вероятно, что мы заключим сделку», — отметил Трамп.

6 мая глава Белого дома объявил о приостановке операции «Проект «Свобода», направленной на сопровождение судов в Ормузском проливе. По словам Трампа, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки. В Тегеране приостановку объяснили «неудачей США в достижении своих целей».

До этого пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приветствовала бы продолжение переговоров Исламской Республики с Вашингтоном, а также продолжение перемирия.

По его словам, Тегерану не следует возвращаться к боевым действиям ни при каких обстоятельствах. Подобное развитие событий не в интересах Ирана, стран Ормузского пролива и мировой экономики.

Ранее Трамп назвал одно из условий будущего соглашения с Ираном.