Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

Трамп сообщил об «очень хороших переговорах» с Ираном

Трамп: за последние 24 часа США провели очень хорошие переговоры с Ираном
Kevin Lamarque/Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил о высокой вероятности заключения сделки между США и Ираном, Белый дом вел трансляцию из Овального кабинета на YouTube-канале.

«За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры, и весьма вероятно, что мы заключим сделку», — отметил Трамп.

6 мая глава Белого дома объявил о приостановке операции «Проект «Свобода», направленной на сопровождение судов в Ормузском проливе. По словам Трампа, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки. В Тегеране приостановку объяснили «неудачей США в достижении своих целей».

До этого пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приветствовала бы продолжение переговоров Исламской Республики с Вашингтоном, а также продолжение перемирия.

По его словам, Тегерану не следует возвращаться к боевым действиям ни при каких обстоятельствах. Подобное развитие событий не в интересах Ирана, стран Ормузского пролива и мировой экономики.

Ранее Трамп назвал одно из условий будущего соглашения с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!