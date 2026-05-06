Трамп отвел срок на подписание меморандума США и Ирана

Президент США Дональд Трамп надеется, что в течение одной недели Cоединенные Штаты и Иран заключат меморандум о завершении вооруженного конфликта между странами. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Брет Байер, который поговорил по телефону с американским лидером.

Журналист отметил, что глава Белого дома «осторожно оптимистичен».

«Он отводит неделю на то, чтобы все завершить», — сказал Байер, который спросил Трампа «о временных рамках» подписания соответсвующего соглашения.

6 мая портал Axios написал, что переговоры между США и Ираном по деталям мирного соглашения могут пройти в Пакистане или Швейцарии. По данным СМИ, Соединенные Штаты близки к соглашению с Ираном о прекращении войны. Вашингтон ожидает ответа от Ирана в течение 48 часов по ключевым пунктам одностраничного меморандума о взаимопонимании, состоящего из 14 пунктов. В этом документе будет содержаться требование о прекращении боевых действий и начале 30-дневного периода переговоров.

В конце апреля президент России Вадимир Путин в ходе телефонного разговора с Трампом заявил об устойчивом курсе РФ на «всемерное содействие дипломатическим усилиям по поиску мирной развязки кризиса». Он также поделился некоторыми соображениями по урегулированию существующих разногласий между Вашингтоном и Тегераном, связанными с иранской ядерной программой.

Ранее в США заявили об отсутствии благоприятного выхода страны из конфликта с Ираном.