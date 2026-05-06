Автобус с пассажирами опрокинулся в Мордовии

В Мордовии 13 человек пострадали после ДТП с опрокинувшимся автобусом

В Мордовии опрокинулся рейсовый автобус, в котором находились 18 пассажиров, водитель и кондуктор. В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщили в МВД по республике.

По информации министерства, авария произошла вечером в среду на автодороге Саранск — Напольная Тавла.

«За медицинской помощью обратились 13 человек, несовершеннолетних нет. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства ДТП», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что транспортное средство следовало по маршруту Напольная Тавла — Саранск.

По информации ряда Telegram-каналов, автобус съехал в кювет вблизи поселка Напольная Тавла.

22 апреля в Краснодаре на перекрестке улиц Северной и Филатова 57-летний водитель вахтового автобуса с девятью пассажирами наехал на бордюр, после чего транспортное средство опрокинулось. В результате аварии шестеро пассажиров автобуса были госпитализированы.

3 апреля в Самарской области рейсовый автобус съехал в кювет, в результате чего пострадала пассажирка.

Ранее автобус с людьми опрокинулся в Забайкалье из-за коровы.