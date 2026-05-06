Автобус с пассажирами опрокинулся в Мордовии

В Мордовии опрокинулся рейсовый автобус, в котором находились 18 пассажиров, водитель и кондуктор. В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщили в МВД по республике.
По информации министерства, авария произошла вечером в среду на автодороге Саранск — Напольная Тавла.
«За медицинской помощью обратились 13 человек, несовершеннолетних нет. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства ДТП», — заявили в ведомстве.
Там уточнили, что транспортное средство следовало по маршруту Напольная Тавла — Саранск.
По информации ряда Telegram-каналов, автобус съехал в кювет вблизи поселка Напольная Тавла.
