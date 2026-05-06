Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Автомобили

Автобус с пассажирами опрокинулся в Мордовии

В Мордовии 13 человек пострадали после ДТП с опрокинувшимся автобусом

В Мордовии опрокинулся рейсовый автобус, в котором находились 18 пассажиров, водитель и кондуктор. В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщили в МВД по республике.

По информации министерства, авария произошла вечером в среду на автодороге Саранск — Напольная Тавла.

«За медицинской помощью обратились 13 человек, несовершеннолетних нет. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства ДТП», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что транспортное средство следовало по маршруту Напольная Тавла — Саранск.

По информации ряда Telegram-каналов, автобус съехал в кювет вблизи поселка Напольная Тавла.

22 апреля в Краснодаре на перекрестке улиц Северной и Филатова 57-летний водитель вахтового автобуса с девятью пассажирами наехал на бордюр, после чего транспортное средство опрокинулось. В результате аварии шестеро пассажиров автобуса были госпитализированы.

3 апреля в Самарской области рейсовый автобус съехал в кювет, в результате чего пострадала пассажирка.

Ранее автобус с людьми опрокинулся в Забайкалье из-за коровы.

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!