Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Спорт

В ЦСКА объяснили, почему проиграли «Спартаку»

Тренер ЦСКА Игдисамов объяснил поражение «Спартаку» в Кубке России
Александр Вильф/РИА Новости

Исполняющий обязанности главного тренера московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча против «Спартака» в Кубке России заявил, что доволен своим дебютом во главе армейской команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, во второй половине игры его подопечные действовали лучше.

«В первом тайме получилось не все. В перерыве удалось изменить модель атаки, но, к сожалению, нам не удалось забить. Во втором тайме я заменил Гонду, я посчитал, что Мусаев даст нам больше пользы, выполняя несколько другую роль, чем Лусиано. Мы хотели атаковать благодаря забросам за спину, использовать пространство. Не удалось победить — это футбол, такое бывает», — заявил Игдисамов.

Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

Ранее решение об отставке Фабио Челестини из ЦСКА назвали поспешным.

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!