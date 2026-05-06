В ЦСКА объяснили, почему проиграли «Спартаку»

Исполняющий обязанности главного тренера московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча против «Спартака» в Кубке России заявил, что доволен своим дебютом во главе армейской команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, во второй половине игры его подопечные действовали лучше.

«В первом тайме получилось не все. В перерыве удалось изменить модель атаки, но, к сожалению, нам не удалось забить. Во втором тайме я заменил Гонду, я посчитал, что Мусаев даст нам больше пользы, выполняя несколько другую роль, чем Лусиано. Мы хотели атаковать благодаря забросам за спину, использовать пространство. Не удалось победить — это футбол, такое бывает», — заявил Игдисамов.

Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

Ранее решение об отставке Фабио Челестини из ЦСКА назвали поспешным.