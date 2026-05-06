Нижегородка лишилась квартиры из-за звонка из «силового ведомства»

72-летняя жительница Нижнего Новгорода поверила неизвестным и отдала им десять миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам женщины, она общалась с мошенниками в течение месяца. Сначала «специалисты силового ведомства» убедили ее в том, что на нее оформили кредит, а средства отправили в недружественную страну. После этого россиянка отправила на неизвестный счет 2,2 миллиона рублей из своих накоплений.

Позже ей заявили, что злоумышленники якобы снова пытаются провести финансовые операции. Чтобы не лишиться квартиры, пожилая женщина сама выставила ее на продажу. Вырученные от сделки 7,8 миллионов рублей она передала «внештатному сотруднику» одного из ведомств.

«Пенсионерка осознала, что ее обманули лишь после того, как выполнила все требования лжеправоохранителей», – сообщается в публикации.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские ищут причастных к схеме лиц.

Ранее в МВД рассказали о новой схеме обмана родственников бойцов СВО.

 
