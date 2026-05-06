Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

На Украине указали на симптом поражения в конфликте с Россией

Историк Гавришко: Украина, где людей насильно тащат на передовую, уже проиграла
Reuters

Ситуация в украинском обществе показывает, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией. Об этом заявила в соцсети X украинский историк Марта Гавришко.

Она обратила внимание для слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия успешно ведет боевые действия.

«Страна, где соседи охотятся друг на друга и против воли тащат на передовую, а их семьи избивают и заливают слезоточивым газом, уже проиграла», — написала Гавришко.

5 мая украинский политолог Алексей Гарань рассказал, что на Украине есть случаи, когда прячущиеся от мобилизации граждане годами не выходят из дома, из-за чего получают серьезные проблемы со здоровьем или же лишаются жизни.

21 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что на Украине складывается тяжелая ситуация с мобилизацией: граждане отказываются воевать за коррумпированное руководство страны и оказывают сопротивление сотрудникам военкоматов. Дипломат охарактеризовал ситуацию как «охоту на украинских мужчин средь бела дня».

Ранее глава офиса Зеленского пожаловался, что украинцы посылают ТЦК «на три буквы».

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!