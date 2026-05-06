Историк Гавришко: Украина, где людей насильно тащат на передовую, уже проиграла

Ситуация в украинском обществе показывает, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией. Об этом заявила в соцсети X украинский историк Марта Гавришко.

Она обратила внимание для слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия успешно ведет боевые действия.

«Страна, где соседи охотятся друг на друга и против воли тащат на передовую, а их семьи избивают и заливают слезоточивым газом, уже проиграла», — написала Гавришко.

5 мая украинский политолог Алексей Гарань рассказал, что на Украине есть случаи, когда прячущиеся от мобилизации граждане годами не выходят из дома, из-за чего получают серьезные проблемы со здоровьем или же лишаются жизни.

21 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что на Украине складывается тяжелая ситуация с мобилизацией: граждане отказываются воевать за коррумпированное руководство страны и оказывают сопротивление сотрудникам военкоматов. Дипломат охарактеризовал ситуацию как «охоту на украинских мужчин средь бела дня».

Ранее глава офиса Зеленского пожаловался, что украинцы посылают ТЦК «на три буквы».