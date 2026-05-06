Кроме шуток: в России запретили юмористический портал «ЯПлакалъ» и сайты с анекдотами

В России запретили один из старейших в Рунете юмористических порталов «ЯПлакалъ» и два сайта с анекдотами. Решение об этом принял Чертановский суд города Москвы. В качестве причин названо размещение на этих ресурсах материалов, унижающих человеческое достоинство и оскорбляющих людей по национальному и расовому признаку. Руководство «ЯПлакалъ» выразило по этому поводу недоумение, отметив, что каких-либо официальных жалоб от органов власти к ним не поступало, а все предписания Роскомнадзора выполнялись.

Чертановский районный суд города Москвы принял решение о запрете в России информации, размещенной на юмористическом портале «ЯПлакалъ» и двух сайтах с анекдотами. Под запрет попали yaplakal.com, anekdotovstreet.сom и anekdoto.net.

«Суд установил, что на трех сайтах (…) размещены материалы, содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности»,

— говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Суд решил, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности», а также «Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации».

Иск подала Чертановская межрайонная прокуратура. Поводом для него послужила проверка соблюдения законодательства в сфере межнациональных отношений. В качестве заинтересованной стороны был указан Роскомнадзор (РКН), чей представитель на заседание не явился.

В решении суда отмечено, что регистратором всех трех сайтов являются иностранные компании из Канады, Украины и США. Вход на эти сайты — свободный, без предварительной регистрации, то есть «ознакомиться с содержанием указанных страниц, а равно как и использовать без каких-либо ограничений эту информацию, может любой интернет-пользователь».

Каких-либо конкретных примеров, прямого или косвенного описания противоправного контента в решении суда не приводится.

Вся информация, размещенная на сайтах yaplakal.com, anekdotovstreet.сom и anekdoto.net признана судом запрещенной к распространению в Российской Федерации.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде.

«Продолжаем шутить»

В администрации портала «ЯПлакалъ» сообщили, что узнали о решении суда из новостей и даже предположили, что это может быть фейком. В публикации говорится, что «официальных жалоб на работу сайта не поступало, а все жалобы РКН всегда выполнялись».

«Мы продолжаем шутить и «постить анекдоты». А с новостями обязательно разберемся», — отметили в «ЯПлакалъ».

На решение суда о запрете трех юмористических порталов отреагировали в Госдуме. По мнению члeна парламентского кoмитета пo рaзвитию Дaльнегo Вoстока и Aрктики Николая Новичкова, закрытие интернет-платформ с контентом, разжигающим нетерпимость по национальному или расовому признаку, может быть оправданным. Новичков отметил, что Роскомнадзор должен тщательнее контролировать происходящее в интернете, а организаторы распространения такого контента должны нести строгую юридическую ответственность.

«ЯПлакалъ» — старейший русскоязычный развлекательный портал, основанный в 2004 году как площадка для общения, некий прообраз соцсетей. Публикуемые материалы — пользовательские: «фотожабы», видеоролики, анекдоты, юмористические истории и пр. В правилах размещения контента указано, что на сайте запрещены «оскорбления пользователей, пропаганда расовой, религиозной и национальной вражды, пропаганда ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), размещение материалов, запрещенных законодательством РФ». Аудитория в основном российская (ок. 85% пользователей). В 2014 и 2015 годах портал получил «Премию Рунета» в номинации «Народное голосование» как «Сообщество Рунета», а в 2018 году — как «Интернет-проект». Свои каналы и страницы «ЯПлакалъ» имеются во всех основных соцсетях и мессенджерах: в «ВК» у них 176 тыс. подписчиков, в Telegram — 428 тыс., в «Максе» — 67 тыс. подписчиков.

 
