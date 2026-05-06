Венецианский скандал: как российский павильон на биеннале довел ЕС до раскола

Власти ЕС предупредили Италию о том, что допуск России на Венецианскую биеннале станет нарушением европейских санкций, и потребовали от Рима объяснений. Еврокомиссия уже лишила организаторов выставки гранта в €2 млн за приглашения россиян. Москва вернулась в Венецию впервые с 2022 года — российский павильон будет работать на превью мероприятия с 5 по 8 мая. При этом для обычных зрителей он будет закрыт, посетить его смогут только журналисты и эксперты. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Власти Евросоюза предупредили правительство Италии о том, что допуск России на Венецианскую биеннале станет нарушением европейских санкций. Об этом говорится в письмах Еврокомиссии (ЕК), пишет газета Financial Times.

«Не соблюдая санкции ЕС, биеннале поставила под сомнение свою обязанность обеспечивать уважение ценностей ЕС», — сказано в письмах, направленных организаторам выставки агентством по культуре ЕК.

Там также заявили, что любые расходы Москвы на участие ее делегации в Венецианской биеннале «идут на пользу биеннале и, по всей видимости, могут быть расценены как косвенная экономическая поддержка». Еврокомиссия потребовала от организаторов мероприятия «разъяснения относительно договоренностей между биеннале и российским правительством для оценки их соответствия санкционным нормам». На ответ им дали 30 дней.

«Культурные мероприятия, финансируемые за счет средств европейских налогоплательщиков, должны защищать демократические ценности, способствовать открытому диалогу, разнообразию и свободе выражения мнений», — подчеркнул представитель ЕК, добавив, что все это «не уважается в сегодняшней России».

Предупреждение было вынесено на фоне обострения спора об участии Москвы в преддверии открытия мероприятия. Еще в марте ЕК осудила решение организаторов биеннале впервые с 2022 года допустить до участия российских художников. Орган призвал страны Европы, институты и организации действовать в соответствии с европейскими санкциями и не предоставлять площадку лицам, которые «активно поддерживали или оправдывали» военные действия против Украины.

Глава евродипломатии Кая Каллас назвала решение открыть российский павильон «морально неправильным». В итоге в конце апреля Еврокомиссия лишила биеннале гранта в €2 млн за приглашение россиян.

«Никто в Брюсселе не посмеет угрожать»

Вице-премьер, министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини ранее заявлял, что никто в Брюсселе не посмеет угрожать Венецианской биеннале. Он также назвал невежественной жадностью лишение мероприятия гранта со стороны Еврокомиссии на фоне миллиардных вкладов страны в бюджет ЕС. Чиновник также добавил, что российский павильон в Венеции принадлежит Москве, поэтому ни руководство биеннале, ни итальянское государство не имеют к нему никакого отношения.

«Они — владельцы и делают, что хотят, при уважении и соблюдении правил. Более того, культура, искусство, музыка, театр, архитектура, мебель и спорт объединяют, а не разделяют. Меня беспокоят те, кто ненавидит другие народы», — подчеркнул Сальвини.

Комиссар павильона, соучредитель компании Smart Art Анастасия Карнеева в беседе с ТАСС рассказывала, что подготовка к мероприятию проходит без осложнений. Очень многие итальянцы, по ее словам, помогают россиянам.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро, комментируя участие России в выставке, заявил, что поддерживает Украину в конфликте, а Одесса и Венеция — города-побратимы. В то же время он подчеркнул, что Италия не воюет с российским народом, а биеннале должна оставаться местом для диалога и культурного обмена. Однако он добавил, что если российское правительство будет заниматься пропагандой, власти города первыми закроют павильон.

Что Россия покажет на биеннале

61-я Венецианская биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября. РФ поучаствует в превью мероприятия. Российский павильон будет открыт с 5 по 8 мая, но только для приглашенных профессиональных зрителей — журналистов и деятелей культуры. Для широкой же публики павильон будет закрыт.

Проект, который представит Россия на мероприятии, получил название «Дерево укоренено в небе». Он посвящен диалогу традиций и культур. Его авторами стали музыканты, поэты и философы из России, а также стран Африки и Латинской Америки. В течении трех дней гости российского павильона увидят выступления артистов из Республики Коми, Якутии и других российских регионов.

Перфомансы, как сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, будут записаны на видео. Эти ролики затем будут показаны широкой публике на больших экранах снаружи.

«Павильон во время биеннале будет закрыт, там никого не будет. Но инсталляцию будут показывать непрерывно. И будут открыты окна и двери павильона», — пояснил он в беседе с «Ъ».

Швыдкой также подчеркнул, что российские артисты, задействованные в биеннале, встретят День Победы в Венеции, и «это будет тоже их победа».