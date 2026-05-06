В «Спартаке» объяснили, как вышли в финал Кубка России

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча против ЦСКА в Кубке России заявил, что доволен итоговой победой и местом в финале турнира. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Когда ты играешь в полуфинале, когда ты всего в одном матче до решающей игры, ты должен быть максимально вовлечен. Эмоции, радость, все присутствует. Я бы хотел поблагодарить болельщиков за поддержку, как вы видели, во втором тайме нам было тяжело, но их активность нам очень помогла», — заявил Карседо.

Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

Ранее решение об отставке Фабио Челестини из ЦСКА назвали поспешным.