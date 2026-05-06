«Загадочная смерть»: в Армении обнаружили повешенное тело россиянки

SHOT: в Ереване нашли висящим тело россиянки около Института ботаники

В столице Армении Ереване обнаружили тело гражданки России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

«Загадочная смерть россиянки в Армении: тело женщины обнаружено висящим около Института ботаники в Ереване. Предварительно, она могла быть убита», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала, 5 мая вечером охранник делал обход территории Института ботаники на улице Ачаряна. Мужчина увидел висящее тело гражданки России, после чего сразу позвонил в правоохранительные органы.

Уточняется, что на месте инцидента работали местный Следственный комитет и полиция. В настоящее время ведется расследование.

