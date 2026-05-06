«Кружевные трусики Европы». Что дал Армении саммит с Евросоюзом?

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване, 5 мая 2026 года

В ходе саммитов в Ереване европейские политики пообещали Армении более активную интеграцию в структуры ЕС и участие в различных проектах. А сам Пашинян не только обменялся «сердечками» с Макроном, но и заявил об изменении географического положения его страны. Стала ли Армения ближе к Евросоюзу и не повторит ли она судьбу Украины — в материале «Газеты.Ru»

На саммите Европейского политического сообщества и саммите ЕС-Армения, которые прошли 4-5 мая в Ереване, европейские чиновники пообещали обеспечить Армении участие в различных общеевропейских проектах. Об этом заявила на пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Ваша инициатива «Перекресток мира» потенциально может связать Европу с Южным Кавказом и Центральной Азией», — сказала она.

В свою очередь Никол Пашинян поздравил сограждан с изменением географического положения Армении, которая стала перекрестком между Востоком и Западом.

«Сегодня я могу констатировать, что произошло поистине историческое событие в том смысле, что теперь краткое описание географического положения республики Армения заключается не в том, что она находится в проблемной среде проблемного региона. Описание географического положения Армении таково: через республику Армения проходит самый короткий путь, соединяющий Восток с Западом и Запад с Востоком», — заявил премьер Армении.

Главным итогом прошедших встреч стала совместная декларация Армении и Евросоюза из 44 пунктов, в которой форум был назван «исторической вехой в углублении отношений» между Ереваном и Брюсселем. В документе изложены позиции по вопросу поддержки укрепления мира между Арменией и Азербайджаном и отношений Армении с Турцией, выражена обеспокоенность по поводу «продолжающейся войны» на Украине и поддержка всех усилий по достижению мира.

В рамках саммита также состоялась отдельная сессия, посвященная Украине, в которой принял участие президент Владимир Зеленский. В итоговой декларации ЕС и Армения выразили обеспокоенность конфликтом и выступили за достижение «всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира» на основе Устава ООН .

«Что касается Украины, обе стороны выразили обеспокоенность по поводу продолжающейся войны, которая продолжает наносить огромные человеческие страдания и имеет глобальные последствия», — говорится в тексте.

Выгода для Пашиняна

Через месяц в Армении пройдут парламентские выборы, а потому Пашинян использовал прошедшие саммиты и поддержку европейских лидеров для увеличения собственных рейтингов.

По данным исследовательской компании MPG на данный момент в опросах общественного мнения лидирует правящая партия «Гражданский договор» с 26,7% поддержки населения, далее идет блок «Сильная Армения» — 14,1% и оппозиционный блок «Армения» — 8,2%.

«Пашинян все более открыто заявляет о своей решимости вывести страну на сторону Европы, столкнется с серьезными трудностями на выборах в следующем месяце. Три пророссийские партии пытаются положить конец его восьмилетнему правлению и обвиняют его в чрезмерных уступках Азербайджану в стремлении к миру», — пишет британская газета The Guardian.

Президент Франции Эммануэль Макрон открыто поддержал премьер-министра Армении, и всячески привлекал внимание к собственной персоне. Он исполнил песню известного певца Шарля Азнавура «Богема», а Никол Пашинян аккомпанировал ему на барабанах.

На прощание лидеры Франции и Армении обменялись подмигиваниями и сердечками. На кадрах, которые были опубликованы в интернете, видно, как улыбающиеся Макрон и Пашинян едут в одной машине в аэропорт. Далее они прощаются у трапа самолета президента Франции. Уже поднимаясь на борт, Макрон обернулся, помахал Пашиняну рукой и показал сердечко. Премьер Армении сделал то же самое .

В России уверены, что саммиты в Ереване были нужны, чтобы поддержать стремление Пашиняна переизбраться на июньских выборах.

«Наиболее активно из всех разглагольствовал Макрон, который наговорил кучу вранья. Он заявил, что в Армению до этого саммита никто не ездил, потому что она считалась союзником России. Откровенная ложь, учитывая, что и его [Макрона] предшественники неоднократно посещали Армению», — сказал в беседе с «Газетой.Ru» директор института стран СНГ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Он отметил, что, кроме слов, ни предшественники Макрона, ни он сам ничего для Армении никогда не делали.

«На распевание куплетов с Пашиняном время нашлось, а вот на решение реально важных вопросов не нашлось. Весь этот саммит не что иное, как пыль, которую пытаются пустить в глаза армянскому народу накануне выборов в июне», — заключил Затулин.

В Госдуме также отдельно раскритиковали стиль общения Пашиняна и Макрона.

«Я как человек, который владеет, в том числе армянской повесткой, чья семья когда-то жила в Ереване, скажу, что это просто гадость какая-то. У нас у всех все перевернулось, но так нельзя. Что он [Пашинян] делает?... То, что они сделали, конечно, это было просто отвратительно. Надеюсь, что народ Армении будет огражден от дальнейших каких-то девиаций», — заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя видео с подмигиваниями и сердечками Макрона и Пашиняна.

По словам Милонова, традиционное армянское общество дружески настроено по отношению к России, считает ее братской страной и категорически «не приемлет вот этой гадости».

Европейский путь Армении

Чаще всего в ходе саммита Армения — ЕС звучали обещания европейских политиков ускорить интеграцию страны в Евросоюз, которые не были подкреплены никакими реальными действиями.

«Армения является близким партнером ЕС, и мы с нетерпением ждем углубления этих отношений. Объединенные общими ценностями и приверженностью международному праву и основанному на правилах международному порядку, эти отношения станут важной инвестицией в мир, безопасность, транспортную доступность и процветание Южного Кавказа», — сказал председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Европейские политики также неоднократно упоминали необходимость отойти от привычного ориентирования на Россию для ослабления «влияния Москвы в регионе».

Президент Франции заявил, что Армения больше не находится под покровительством России, которая, по его мнению, «бросила страну».

«Многие долгое время считали, что судьба Армении возможна только под покровительством России. Война 2020 года (в Нагорном Карабахе. — «Газета.Ru»), то, что вы пережили, трагедия, которую многие семьи пережили и увидели, — все это показало, что это не то покровительство, которое многие из нас себе представляли», — сказал Макрон.

Еще до подписания мирного соглашения с Азербайджаном Армения стремилась к сближению с ЕС, пишет британская газета The Guardian. Выступая в Европейском парламенте в марте, Пашинян заявил о намерении принять стандарты ЕС для ускорения процесса принятия страны в Евросоюз.

В Совете Федерации назвали стремление Армении сблизиться с Евросоюзом «неприятным дежавю».

«Я уверен, что Армения повторит судьбу Украины, Молдавии и других стран, которые стремились вступить в ненаглядный Евросоюз, и которые по сей день туда не попали», — заявил «Газете.Ru» сенатор Владимир Джабаров.

Он отметил, что российский президент четко дал понять лидеру Армении, что находиться в Евросоюзе и одновременно в Евразийском экономическом союзе нельзя, а потому придется выбрать один вектор развития страны.

«Если Пашинян выбирает Евросоюз, то пусть готовится к спаду промышленного производства, к спаду сельского хозяйства, потому что никто не будет покупать армянские овощи, фрукты, армянский коньяк. Никто в Евросоюзе не собирается тащить Армению, как тащила Россия все эти годы, продавая газ по смешной цене. Это все закончится только тем, что армянский народ будет страдать», — заключил Джабаров.

Депутат Константин Затулин сравнил обещания интеграции Армении в Европейский союз с обещанием вице президента США Джей ди Вэнса поставить в Армению модульные малые атомные электростанции, которые Штаты даже еще не создали.

«Все эти обещания находятся на уровне фантастики. Однако Пашинян упорно продолжает идти по этому пути с момента прихода к власти в 2018 году. До поры до времени он это желание камуфлировал, а теперь отбросил все маски и заявляет об этом открыто», — сказал депутат.

Он отметил, что прямого приглашения в ЕС Армения не получала и даже не получила безвизовый режим, на который надеялась.

«Саммит Армения-ЕС дал скорее фейковые результаты. Армения кидается громкими словами, оставаясь при этом зависимой от России в экономике, в энергетике, в военной области», — заключил Затулин.

В том, что Ереван повторит судьбу Киева и получит от ЕС только обещания , уверен и ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Это сценарии при котором разрушаются вековые связи с Россией, а вместо этого обещается морковка в виде якобы сближения с Евросоюзом. Удивляет даже не то, что ЕС это снова пытается провернуть, а что армянское правительство на это ведется. Неужели Пашинян не видит на примере других стран, чем это закончилось», — отметил политолог.

Рост армянской экономики и успехи в экономическом плане были связаны прежде всего с взаимоотношениями с Россией, и во многом опирались на дешевые российские энергоресурсы, добавил Федоров.

«Пока что кажется, что Армения живет в мечтах о европейском уровне жизни, и готова променять хорошие отношения с Москвой на кружевные трусики Европы. Это все настолько наивно, что даже жалко выглядит», — заключил Федоров.