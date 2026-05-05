«Добро как традиция». В чем благотворительная миссия «Столото»?

«Столото» провело более 200 социальных проектов за четыре года

О том, как устроена эта экосистема добра, почему покупка билета — реальный вклад в поддержку чьей-то жизни, кто такие «народные спортсмены» ГТО «Спортлото» и зачем донор костного мозга нужен даже тем, кто никогда не болел, мы поговорили с заместителем генерального директора S8 Capital (в который входит «Столото») Екатериной Тутон.

Распространитель государственных лотерей «Столото» продолжает традиции благотворительности, заложенные много веков назад: только за последние четыре года по итогам проведения благотворительных пасхальных тиражей православной службе «Милосердие» было перечислено более 198 млн рублей. На эти средства реализовано свыше 200 социальных проектов в регионах России. Дополнительно компания поддерживает НКО через ежегодный грантовый конкурс и фандрайзинговую платформу «Вместе для других», к которой уже присоединились тысячи неравнодушных людей.

— Екатерина, сейчас идет сезон благотворительности. Расскажите, как лотереи «Русского лото» связаны с благотворительностью: история традиции?

— Эта традиция уходит корнями далеко в XVIII век. Тогда благотворительные лотереи в России стали обычным делом: их устраивали приюты, больницы и различные попечительские советы, чтобы поддержать стариков, сирот, инвалидов. Большую роль в развитии светской филантропии сыграла царская семья. Их забота помогла создать в стране целую систему поддержки тех, кто в ней нуждался, и милосердие стало не просто словом, а привычным делом.

«Столото» бережно хранит эту замечательную традицию. Так, сверх обязательных отчислений в бюджет России (которые направляются на финансирование социально значимых объектов и мероприятий, включая мероприятия по развитию физкультуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва), мы из собственных средств ежегодно поддерживаем более 30 благотворительных и социальных инициатив.

А в 2023 году в истории современных российских лотерей случилось по-настоящему знаковое событие: впервые прошел благотворительный пасхальный тираж «Русского лото», в котором 10 рублей с каждого проданного билета были направлены православной службе помощи «Милосердие», и с тех пор этот тираж проходит ежегодно. Он дал старт целой серии таких тиражей.

— К каким еще праздникам и событиям благотворительные тиражи приурочены?

— В прошлом году мы впервые провели благотворительный тираж к 80-летию Победы и по его итогам перечислили 15 млн рублей фонду «Память поколений». Сумма сложилась из трех составляющих: части средств от проведения благотворительного тиража, сбора на нашей фандрайзинговой платформе «Вместе для других» и личных пожертвований сотрудников. Помощь тогда получили медицинские учреждения в шести регионах России: Ставропольском, Красноярском и Краснодарском краях, Новосибирской и Ростовской областях и республике Башкортостан. Также адресную помощь получили 27 ветеранов войны.

А в апреле 2026 года, в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, мы вновь объявили о проведении уже серии благотворительных тиражей всероссийской государственной лотереи «Русское лото». Часть средств от проведения тиражей № 1738, 1740, 1742 и 1744 «Русского лото» будет направлена в благотворительный фонд «Память поколений» для оказания адресной помощи ветеранам и медицинским и социальным учреждениям в еще шести регионах России, в которых проживают или проходят лечение ветераны.

— Можно сказать, что «Столото» и вправду возродил историческую благотворительную миссию лотерей. Каковы на сегодняшний день главные итоги этой работы?

— За четыре года проведения пасхальных тиражей — с 2023-го по 2026-й — на добрые дела собрано и перечислено службе помощи «Милосердие» более 198 млн рублей. На эти деньги реализовано более 200 проектов по всей стране: от строительства реабилитационных центров в Чувашии до помощи жителям труднодоступных улусов Якутии и поддержки кризисных центров для мам и подростков. Это и есть главный результат нашей системной работы.

И знаете, что для нас особенно ценно? Часть средств были направлены на то, чтобы закрыть уже начатые, но не завершенные сборы на церковной благотворительной платформе «Поможем» mirom.help. То есть благодаря перечисленным средствам не просто запускается что-то новое, а еще и доводятся до конца важные инициативы, которым не хватало буквально последнего шага.

Так что да, историческая миссия лотерей не только возродилась, но и приносит ощутимые результаты: мы видим, как с каждым годом растет и число людей, которые хотят участвовать в добрых делах, и количество завершенных благодаря им проектов.

— Есть ли истории помощи по итогам благотворительных тиражей, которые вам запомнились особенно?

— Да, их много, но некоторые запоминаются особенно. Например, за счет части средств от пасхального тиража оказана помощь маленькой больнице в якутском поселке Эльдикан. Там живет всего 800 человек, зимой температура — под минус 50, добраться можно только речным такси. Теперь у них есть техника, чтобы поддержать пациента до прилета санитарного рейса. Помощь и лекарства также получили одинокие старики, а для детей закупили канцелярские товары к школе.

Или, например, центр в Первоуральске — это по-настоящему уникальное место. По сути, единственная альтернатива колонии для подростков, которые оступились. Там не просто «присматривают» — с ребятами работают психологи, социальные педагоги, помогают с профориентацией. Для мальчишек это реальный шанс вырваться из замкнутого круга «преступление — тюрьма».

— Какую помощь по итогам благотворительного тиража к 9 Мая получили в прошлом году ветераны?

— Если вспомнить прошлогодний тираж к 9 Мая, то, в дополнение к помощи геронтологическим и реабилитационным центрам, это, конечно, адресная поддержка ветеранов — поколения, отстоявшего нашу страну. Каждая такая история — пример, как общие усилия меняют жизнь тех, кто заслуживает нашего внимания и заботы. 104-летняя труженица тыла из Ставрополя Матрена Яковлевна Белецкая получила средства для реабилитации после инсульта. В Красноярске ветерану Альбине Михайловне Стоян оплатили услуги сиделки. В Уфе участнику войны Асхату Галлямовичу Фахрутдинову приобрели современный слуховой аппарат.

Но, конечно, эти и многие другие социальные проекты были бы невозможны без участников благотворительных тиражей «Русского лото». Хочу сказать отдельное спасибо всем участникам лотерей за то, что вы поддерживаете нашу добрую традицию и помогаете собирать средства для службы помощи «Милосердие» и для фонда «Память поколений». Такое дорогого стоит.

— То есть покупка лотерейного билета действительно превращается в благотворительность и помощь?

— Именно. Механизм прост, а результат значителен. Участники лотерей вносят неоценимый вклад в наши благотворительные инициативы. Лотереи дают нам возможность делать добро, просто приобретая билет. И каждый такой билет становится маленьким, но важным шагом к большой помощи.

— Недавно «Столото» подвел итоги 2025 года, где было объявлено, что поддержку получили почти 100 проектов. Цифра внушительная. А что за ней стоит?

— Много всего! Поддержку получили более 30 проектов — это спорт и социальные инициативы. Среди них «Народные игры ГТО Спортлото», чемпионаты по бобслею и скелетону, кубки по спортивному программированию, экологические акции — мы ежегодно высаживаем леса в разных регионах России. Плюс проводим мотивационные встречи для людей с инвалидностью с паралимпийскими спортсменами, чтобы поддержать и вдохновить их на преодоление трудностей и раскрытие своего потенциала. А еще порядка 70 проектов получили поддержку уже в рамках благотворительности.

— Это в рамках благотворительных тиражей?

— Благотворительные тиражи — история важная, но далеко не единственная. С 2021 года мы каждый год проводим грантовый конкурс для НКО. В 2025-м был рекорд: заявок стало на 56% больше, чем годом ранее. Традиционно по итогам конкурса грантов восемь победителей смогли запустить свои социальные проекты. При этом за все время мы поддержали 35 проектов на общую сумму более 18 млн рублей.

А в марте 2025 года мы запустили на своем сайте фандрайзинговую платформу «Вместе для других», где любой желающий может выбрать социальные активности и пожертвовать на них деньги. На платформе представлены те благотворительные инициативы, которые дошли до шорт-листа грантового конкурса, но не выиграли, а также социальные проекты, с которыми сотрудничает «Столото». И платформа реально работает: меньше чем за год мы собрали более 3,7 млн рублей.

Ну и, конечно, адресная помощь. В прошлом году мы передали Детской республиканской больнице Татарстана уникальное оборудование для кардиохирургии, благодаря которому многие дети теперь получат шанс на здоровую жизнь.

— Расскажите о грантовом конкурсе «Столото» для НКО?

— В рамках грантового конкурса мы поддерживаем проекты, которые помогают детям-сиротам, людям с инвалидностью, инклюзивному спорту, а также пожилым людям. Кстати, на конкурс могут подавать заявки те, кто уже обращался к нам за поддержкой. И важная новость: в апреле 2026 года мы провели уже юбилейный, десятый по счету конкурс. Очень ждем новые заявки.

Победители прошлых лет уже начали реализовывать полученные средства. Например, сотрудники проекта «Помощь сиротам» фонда «Спина бифида» несколько месяцев ездили по детским домам, осматривали ребят с этим диагнозом, давали практические рекомендации по уходу и улучшению качества жизни детей. Благодаря проекту «Техника ухода» Камчатского Красного Креста 25 человек получили современные технические средства реабилитации. А в Арзамасском доме социального обслуживания для детей «Маяк» благодаря гранту появилась уличная площадка с нестандартными качелями. И это далеко не все примеры. Подобных историй — десятки. Таким образом, лотереи благодаря реализации своей социальной миссии способствуют улучшению качества жизни россиян.

— Вы говорите, что заявок на грантовый конкурс приходит много, а грант выдается только восьми НКО, что же делать остальным?

— Именно тот факт, что мы не можем удовлетворить все заявки, и привел нас к идее создать на сайте «Добрые дела. Столото» фандрайзинговую платформу «Вместе для других». Любой желающий может зайти, выбрать конкретный социальный проект и сделать пожертвование. Перед размещением каждый фонд проходит комплексную проверку «Столото», так что мошенничество исключено. Проекты обновляются по мере сбора необходимой суммы.

— Какие проекты уже собрали средства на фандрайзинговой платформе «Вместе для других»?

— Один из самых ярких примеров — благотворительный фонд «Онкологика». Для них мы собрали свыше миллиона рублей, благодаря чему более 70 пациентов смогли вовремя добраться до клиник в других городах и получить жизненно важное лечение. Порядка 700 тысяч рублей перечислено на проведение смены посттравматической реабилитации для детей и подростков в лагере фонда «1Помогает». Еще более миллиона рублей направлено на реабилитацию детей с церебральным параличом, проживающих в разных регионах России, — эти средства получил фонд «Подарок ангелу».

— Кто в основном жертвует средства фандрайзинговой платформе «Вместе для других»?

— Весомая часть финансирования — это частные пожертвования от участников лотерей, посетителей сайта «Столото», часто за счет выигрыша в лотерею. Их отзывчивость делает возможную помощь реальной.

— Перейдем к спорту. Здесь тоже выстроена системная работа в рамках корпоративной социальной ответственности «Столото»?

— Поддержка спорта и здорового образа жизни — это важная часть миссии «Столото». Исторически сложилось, что лотереи проводились в поддержку спортивных и социально значимых мероприятий. В СССР, например, отчисления от народной лотереи «Спортлото» на четверть профинансировали подготовку к Олимпиаде-80.

Сегодня «Столото» и бренд «Спортлото», входящий в его портфель и под эгидой которого развивается спортивное направление, из собственных средств и сверх целевых отчислений инвестируют в развитие и поддержку разных спортивных проектов. Один из них — комплекс «Готов к труду и обороне!», а также соревнования комплекса «Народные Игры ГТО Спортлото». Игры — это вообще уникальный проект, за четыре сезона в них приняло участие более 80 000 человек из 89 регионов.

— А в чем уникальность «Народных Игр ГТО Спортлото»?

— Во-первых, проект имеет онлайн- и офлайн–этапы, и в онлайн-этапе принять участие может любой житель России, независимо от возраста, подготовки и здоровья, можно сказать, не вставая с кровати. Нужно просто записать на видео выполнение базовых упражнений (отжимания, упражнения на пресс, приседания, подтягивания) и отправить заявку в мини-приложение в Telegram.

По итогам соревнований все участники попадают во всероссийский рейтинг «Народных Игр ГТО Спортлото», а победители в каждой категории получают медали, дипломы и денежные призы.

Во-вторых, по инициативе «Спортлото» в Играх появились специальные категории для людей с инвалидностью: «Без границ» — для атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата и «Специальная Олимпиада» — для людей с ментальными особенностями. Кстати, многие участники с инвалидностью приходят в Игры после мотивационных встреч, которые тоже проводим мы. И получается такая экосистема, которая делает спорт по-настоящему доступным.

— А как «Народные Игры ГТО Спортлото» связаны с мотивационными встречами?

— Напрямую. «Столото» уже два года подряд проводит мотивационные встречи с паралимпийскими чемпионами. Они приходят к людям с инвалидностью, рассказывают свои истории преодоления. С прошлого года к проекту подключилась Федерация многоборья ГТО. На каждой встрече инструкторы федерации предлагают желающим попробовать сдать нормативы ГТО, а также принять участие в проекте «Народные Игры ГТО Спортлото».

Мы наглядно показываем: чтобы начать заниматься спортом, не нужны особые условия — нужна лишь ваша собственная решимость. Цель — перевести мотивацию, полученную от чемпионов, в первое практическое действие.

— В рамках корпоративной социальной ответственности «Спортлото» поддерживает не только массовый, но и профессиональный спорт?

— Бренд «Спортлото» уже несколько лет является генеральным партнером Федерации бобслея России. В 2025 году мы поддержали серию мероприятий, включая Чемпионат России в Сочи. Были улучшены трансляции, по-новому подсвечена трасса «Санки», организованы офлайн-активности для болельщиков.

Кроме этого, мы поддерживаем более нишевые виды спорта, например, парусный фестиваль «Народная регата» — один из самых масштабных в России. Соревнования по вейксерфингу, турнир по гольфу в рамках международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры», чемпионаты по спортивному программированию.

— И даже спортивное программирование?

— Да, и это абсолютно логично. «Столото» — высокотехнологичная IТ-компания. Мы выступили официальным партнером Кубков России по продуктовому программированию и программированию систем информационной безопасности, которые прошли в мае и ноябре 2025 года в Смоленске и Москве. Наши IТ-специалисты сами разрабатывали задания для финалистов и участвовали в оценке решений. В этом году мы также продолжим эту историю.

— Екатерина, расскажите о волонтерских проектах «Столото»?

— Да, за последние несколько лет волонтерство стало важной частью нашей корпоративной культуры. Началось все с экологического проекта «Посади дерево». За семь лет акции наши волонтеры высадили более 120 тысяч деревьев.

Мы регулярно ездим в психоневрологические интернаты и детские дома. Уже три года волонтеры «Столото» посещают пансионаты в Тарусе и Туле. В этом году совместно с Федерацией многоборья ГТО организовали для них возможность сдать нормативы для участия в «Народных играх ГТО Спортлото». Более 20 ребят с ментальными особенностями подали заявки на участие.

Наши сотрудники активно участвуют в благотворительных забегах. Это не только физическая активность, но и реальная помощь — средства от этих событий направляются нуждающимся.

— Почему важно вступление в Федеральный регистр неродственных доноров костного мозга?

— Потому что при лейкозе, лимфоме, нейробластоме трансплантация костного мозга — это единственный шанс на спасение. Сейчас в российском регистре около 347 тысяч доноров, а нужно минимум 500 тысяч. Шанс найти «генетического близнеца» — 1 к 10 тысячам. Каждый новый донор увеличивает вероятность спасения чьей-то жизни.

В апреле 2026 года на финале «Народных игр ГТО Спортлото» в Сочи мы организовали выездную лабораторию РНИМУ имени Н.И. Пирогова. Любой желающий мог пройти типирование и вступить в Федеральный регистр неродственных доноров костного мозга. Это не больно и не страшно, мазок берут ватной палочкой с внутренней стороны щеки. За эти несколько дней 31 человек присоединился к регистру — это 31 дополнительный шанс.

— Екатерина, подводя итог всему, что мы обсудили: благотворительные тиражи, конкурс гратов, фандрайзинговая платформа, корпоративная социальная ответственность, волонтерство и донорство, — что для вас самое главное?

— Главное — это результат, который мы видим своими глазами. Более 200 социальных проектов за четыре года по итогам благотворительных тиражей, 35 проектов НКО, поддержанных грантами, более 80 тысяч участников «Народных игр ГТО Спортлото», 120 тысяч высаженных деревьев, более 30 новых доноров костного мозга. И еще тысячи людей, чья жизнь изменилась к лучшему: ветераны, дети из детских домов, люди с инвалидностью — они смогли поверить в себя.

Но самое главное — это девиз, который мы взяли за основу: «Помогая другим, проиграть невозможно». Он работает. И пока это так, мы будем продолжать поддерживать тех, кто в этом нуждается.

— Спасибо за это интервью, Екатерина.

— Спасибо вам. И спасибо всем, кто помогает вместе с нами.

Как помочь?

Принять участие в благотворительном тираже «Русского лото» можно, купив билет через официальный сайт или приложение «Столото», а также в фирменных магазинах. Трансляция ближайшего 1744-го тиража состоится 10 мая 2026 года и будет посвящена празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На фандрайзинговой платформе «Вместе для других», размещенной на сайте «Добрые дела «Столото», пользователи могут выбрать социальные проекты и благотворительные инициативы, которые не выиграли грантовый конкурс или находятся в партнерстве с компанией, и совершить пожертвование в проверенный фонд.