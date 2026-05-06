В Брянске мигрант избил полицейских из-за нежелания уезжать из России

Иностранец стал фигурантом уголовного дела после того, как напал на полицейских. Об этом сообщает Брянский областной суд.

Инцидент произошел после того, как мужчину отправили в Центр временного содержания иностранцев. По данным инстанции, мигрант не хотел уезжать с территории России.

«Падал на пол, цеплялся за решетку и пытался убежать, после чего нанес несколько ударов трем правоохранителям», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителей власти. Фигуранта приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении.

Защитник осужденного подал апелляцию. Адвокат утверждал, что действия иностранца носили «неосторожный характер». Этот довод признали несостоятельным. В результате приговор оставили без изменений.

До этого стало известно о намерении Госдумы принять законопроект, позволяющий аннулировать ВНЖ мигрантов, не работающих более двух месяцев в год. Таким образом, как полагают представители Госдумы, усилится контроль за иностранцами и законностью их нахождения на территории РФ.

Ранее мигранта оштрафовали и выдворили из РФ за публичный намаз.