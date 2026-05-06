Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

В Брянске мигрант избил полицейских из-за нежелания уезжать из России

В Брянске осудили иностранца за избиение трех полицейских
Shutterstock

Иностранец стал фигурантом уголовного дела после того, как напал на полицейских. Об этом сообщает Брянский областной суд.

Инцидент произошел после того, как мужчину отправили в Центр временного содержания иностранцев. По данным инстанции, мигрант не хотел уезжать с территории России.

«Падал на пол, цеплялся за решетку и пытался убежать, после чего нанес несколько ударов трем правоохранителям», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителей власти. Фигуранта приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении.

Защитник осужденного подал апелляцию. Адвокат утверждал, что действия иностранца носили «неосторожный характер». Этот довод признали несостоятельным. В результате приговор оставили без изменений.

До этого стало известно о намерении Госдумы принять законопроект, позволяющий аннулировать ВНЖ мигрантов, не работающих более двух месяцев в год. Таким образом, как полагают представители Госдумы, усилится контроль за иностранцами и законностью их нахождения на территории РФ.

Ранее мигранта оштрафовали и выдворили из РФ за публичный намаз.

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!