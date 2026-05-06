В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?

Советник ОП Подоляк: Киев может устроить пролет БПЛА над Москвой в День Победы
Парадные расчеты на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2025 года
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк вслед за Владимиром Зеленским заявил, что украинские беспилотники могут пролететь над Красной площадью в День Победы. Он рассказал, что у Киева нет планов наносить удары во время шествия, однако дроны могут атаковать другие цели на территории России. В Госдуме заявили, что любая активность над столицей 9 мая будет расцениваться как угроза безопасности «с однозначным ответом». СМИ при этом написали о возможном ударе «Орешником» по целям на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Киев намерен устроить пролет беспилотников над Москвой в День Победы. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире YouTube-канала.

Он пояснил, что у ВСУ нет планов наносить удары по Красной площади, однако дроны могут пролететь над ней во время шествия, а затем атаковать другие цели на территории России.

«Пролетели наши дроны над Красной площадью и полетели дальше бомбить Усть-Лугу или уничтожать что-нибудь еще», — отметил Подоляк.

Ранее подобный сценарий допустил президент Украины Владимир Зеленский. На открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване он заявил, что украинские беспилотники могут пролететь над парадом Победы.

Ответит ли Россия?

В России в ответ на заявление украинского лидера отмечали, что подобные провокации Киева не останутся без внимания. Депутат Госдумы Виктор Соболев в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что Россия способна защитить Красную площадь от любых дронов и «что-то запустить в сторону Зеленского». Его коллега, парламентарий и член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что любая активность ВСУ над столицей будет расцениваться как угроза безопасности с однозначным ответом.

«Пусть ждут, если что. В случае любого намека на агрессию на парад, даже не какой-то там пролет дронов. Не дай бог кто-то появится, будет нанесен удар по центру Киева. Вот с этим и живут», — уточнил он в разговоре с «Лентой.ру».

«Прилетит нам — получат мощнее и больнее»: Украина отказалась от перемирия с Россией на 9 Мая

Член Совета Федерации Владимир Джабаров также сказал, что если что-то прилетит в Москву на 9 Мая, украинская сторона получит «значительно мощнее и больнее».

Возможен удар «Орешником»?

Минобороны РФ после слов президента Украины заявило, что российская армия в случае нарушения Киевом перемирия, объявленного российским лидером Владимиром Путиным, может нанести «ответный, массированный ракетный удар». Ведомство предупредило, что жителям украинской столицы и сотрудникам иностранных дипломатических представительств нужно своевременно покинуть город.

«Жителям лучше покинуть город»: Минобороны предупредило Киев об ударе при срыве перемирия

Каким будет этот удар, Минобороны не раскрыло. Однако издание «Царьград» пишет о возможном запуске «Орешника», ссылаясь на закрытие воздушного пространства над полигоном Капустин Яр. На это ранее обратил внимание Telegram-канал war webm. Военный корреспондент Добровольческого Корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин, комментируя информацию в беседе с «Царьградом», отметил, что закрытие воздушного пространства может говорить как о проведении испытаний, так и о скором ударе по «какому-то стратегическому объекту на Украине». По его словам, лучше всего было бы атаковать «центр принятия решений».

«Если наше политическое и военное руководство примет такое решение, это принесет только пользу. Причем это касается не только попыток киевского режима терроризировать Москву во время Парада и празднеств, но и других городов. Чем хуже Москвы Белгород, Курск, Брянск, Пермь, Чебоксары, Туапсе? Этот список можно продолжать и продолжать… У нас огромное количество регионов уже подвергается постоянным атакам», — заявил журналист.

 
