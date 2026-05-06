В Кировской области два человека получили травмы из-за урагана

Два человека пострадали в Кировской области из-за сильного ветра, пишет Telegram-канал Mash.

Кроме того, по данным канала, около 10 тысяч жителей региона остались без электричества.

«Осадки и сильный ветер нарушили энергоснабжение сразу в 592 жилых домах 75 населенных пунктов Кирова, Кирово-Чепецкого района, Слободской и Котельнического МО. Упали 15 деревьев, повреждены около 30 автомобилей», — говорится в посте.

По данным пресс-службы регионального правительства, в регионе ведутся восстановительные работы.

«Губернатор Александр Соколов поставил задачу отраслевым службам в максимально короткие сроки провести восстановительные работы на электросетях, а также убрать поваленные деревья и провести проверку состояния деревьев на улицах и во дворах населенных пунктов», — сказано в сообщении.

По информации властей, из-за непогоды без света остались 14 тысяч человек, обесточено 592 жилых дома. В региональной столице упало 15 деревьев, пострадавшим жителям помогают медики, рассказали в областной администрации.

В МЧС по региону рекомендуют, находясь на улице, держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, а также не оставлять в таких местах машины.

