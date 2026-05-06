В Минобороны сообщили об уничтожении десятков беспилотников над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами РФ. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что российские военные сбили указанные дроны в период с 08:00 до 21:00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края и Адыгеи.

В ночь на 6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотников на республику, удары отражали силы ПВО. Налеты БПЛА также фиксировались в Севастополе, где были сбиты несколько целей. В результате ударов по Джанкою пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

4 мая военный корреспондент Сергей Воробьев прокомментировал попадание украинского беспилотника в здание в районе Мосфильмовской улицы в столице. По мнению журналиста, Москва для Киева — не самоцель. ВСУ пытаются вынудить военно-политическое руководство РФ оттянуть часть средств ПВО с линии боевого соприкосновения и с ключевых промышленных объектов.

Ранее депутат Госдумы назвал террором атаку ВСУ на Джанкой.