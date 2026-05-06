Спасатели напомнили москвичам правила поведения во время непогоды

МЧС Москвы: во время грозы не оставляйте детей без присмотра

В Москве ожидается жара до +27 градусов, а также гроза и град. В связи с этим столичное управление МЧС напомнило правила поведения при непогоде, передает msk1.ru.

«Главное управление МЧС России по Москве рекомендует: управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковать автомобиль вдали от деревьев; не оставляйте детей без присмотра», — сказано в сообщении.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупреждал, что в Москве и Московской области до 7 мая включительно ожидаются грозовые дожди, которые будут идти преимущественно после обеда. Как отметил Шувалов, их будет сопровождать внезапная волной жары. Температура воздуха в это время составит до +28°C.

Также, по его словам, с 8 мая начнет заметно холодать, погоду будет формировать северо-западный фронт, который принесет с собой затяжные дожди. Температура воздуха не поднимется выше +8°C…+13°C.

9 мая также ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, температура воздуха будет колебаться от +10°C до +12°C.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать похолодания.