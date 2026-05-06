«Глубже, чем мы думаем»: российский тренер о проблемах ЦСКА

Александр Вильф/РИА Новости

Российский тренер Сергей Балахнин оценил состояние ЦСКА после поражения от московского «Спартака» в финале Пути регионов Кубка России, заявив о проблемах армейцев. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«А как отставка может всколыхнуть команду? Попытку-то руководство ЦСКА сделало, но очевидно было, что трудно это сделать. Знаете, как, когда нет сил, команда не в таком хорошем состоянии. Они и до этого хотели играть, у них было желание. В ЦСКА проблемы намного глубже, чем мы думаем», — указал он.

Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

В полуфинале Пути регионов «Спартак» в серии послематчевых пенальти переиграл петербургский «Зенит», а ЦСКА оказался сильнее самарских «Крыльев Советов». В Российской премьер-лиге красно-белые идут на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 48 баллов, а армейская команда расположилась на шестой строчке с 45-ю очками.

В финале Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» сражается с московским «Динамо». Свой второй матч эти команды проведут 7 мая, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 0:0.

Ранее решение об отставке Фабио Челестини из ЦСКА назвали поспешным.

 
