Израиль координировал с США ликвидацию командира «Радван» в Бейруте

Израиль координировал с США точечный удар в Бейруте с целью ликвидации командующего силами специального назначения «Радван» шиитского движения «Хезболла». Об этом заявила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник.

Уточняется, что это была первая израильская атака в районе Бейрута с начала текущего прекращения огня с Ливаном. Она произошла после получения точных данных о местонахождении командира «Радван». При этом до сих пор Израиль воздерживался от ударов в Бейруте в соответствии с просьбой американского президента Дональда Трампа не атаковать ливанскую столицу.

6 мая Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по южному пригороду Бейрута, в результате чего был ликвидирован командующий силами специального назначения «Радван» ливанского движения «Хезболла» Малек Баллут.

По данным телеканала Al-Hadath, военные не предупредили население Бейрута об авианалете.

В канцелярии израильского премьер-министра сообщили, что ЦАХАЛ нанес удар по столице Ливана в соответствии с указанием Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца.

