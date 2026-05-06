Приедет 9 мая в Москву и ему «не стыдно»: чем известен премьер-министр Словакии Фицо

Роберт Фицо: биография, карьера, личная жизнь, отношение к России и Украине, приезд в Москву

Из лидеров стран Евросоюза 9 мая собирается посетить Москву только премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Это один из немногих европейских политиков, кто не поддерживает военные кредиты Украине и выступает против антироссийских санкций. При этом он продолжает взаимодействие с ЕС. Чем еще известен Фицо, как складывалась его карьера и зачем он собирается приехать в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Визит Фицо в Москву 9 мая

Еще 29 апреля помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что среди иностранных лидеров, собирающихся приехать в Москву на 9 мая, будет Роберт Фицо. Позже в авиадиспетчерских службах Евросоюза рассказали, что борт лидера Словакии, скорее всего, пролетит над нейтральными странами Балтийского моря, время в пути займет от 4 до 8 часов.

Ожидается, что глава словацкого правительства возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы почтить память советских солдат, павших за освобождение Словакии, и встретится с президентом России Владимиром Путиным. СМИ также писали, что он примет участие в Параде Победы, однако, по данным портала SME, политик его все-таки пропустит. Решение премьер-министра Словакии посетить российскую столицу вызвало волну критики, однако Фицо успешно парирует все возражения.

«Мне должно быть стыдно поехать в Москву и возложить красные гвоздики к Могиле Неизвестного Солдата? Нам должно быть стыдно за то, что мы собираемся возложить цветы тем, кто освободил нас и кто подарил нам 81 год мира и спокойствия? Я поеду и от имени всех словаков поблагодарю представителей Красной Армии», — заявил Роберт Фицо 1 мая, комментируя предстоящий визит.

Помимо возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, политик планирует встретиться с Владимиром Путиным. Это решение вызвало критику со стороны его иностранных коллег. В ответ премьер заявил, что любой желающий может подойти к нему и объяснить, почему ему следует отменить поездку.

«Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с Путиным, все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал. Так почему бы им тоже не пойти и не пообщаться с ним?» — отметил он.

Роберт Фицо — политик правоцентристского толка, в западной политической модели относящийся к категории мягких евроскептиков, в своей политической платформе старается придерживаться прагматической линии, направленной на защиту интересов Словакии, пояснил в беседе с «Газетой.Ru» политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян.

При этом назвать Фицо другом России можно с большой натяжкой. Он придерживается прагматической позиции, которая заключается в простой формуле: если интересам Словакии отвечает возможность получения нефти по твердым ценам, значит нужно произносить слова на тему, того, что Россия великая держава, которую невозможно победить на поле боя. Михаил Хачатурян политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

По мнению политолога, если же Словакии необходимо получить как можно больше преференций от ЕС для проведения реформ, при этом нужно поддержать антироссийские санкции, страна заявит, что ограничения все равно не работают. Препятствовать Евросоюзу Словакия не будет и, скорее всего, воздержится от голосования по пакету санкций и помощи Киеву или проголосует «за» .

Хачатурян добавил, что подобную позицию долгое время занимал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фицо, как и Орбан, в первую очередь думает об интересах своей страны.

С политической точки зрения, визит Фицо можно трактовать так: «я помню, кто спас мою страну от фашизма и гитлеризма, сделаю все, чтобы мой народ помнил это как можно дольше, надеюсь когда-нибудь восстановить экономические отношения между нашими странами, хотя я в этом не уверен. Если вы считаете, что этого достаточно для того, чтобы продать мне нефть, я буду рад, если нет — я могу стать более сговорчив в отношении Киева и его европейских претензий. Если вы все же продадите мне нефть, я буду говорить, что санкции не работают и постараюсь максимально затруднить Киеву его европейские амбиции. Если у меня ничего не получится, и на меня хорошо надавят — знайте, что я хотя бы попытался». Михаил Хачатурян политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Визит Фицо в Москву на День Победы политолог назвал «дежурным» и не несущим какой-либо политической окраски, но он все же говорит о «недюжинной смелости» лидера Словакии. Однако, как считает Хачатурян, видеть за этим нечто большее, чем дань уважения и благодарности за победу над фашизмом и гитлеризмом, было бы верхом наивности.

Биография Роберта Фицо

Ранние годы и образование

Роберт Фицо родился 15 сентября 1964 года в городе Топольчаны в Чехословакии (ныне западная Словакия). Его семья была далека от политики — отец работал водителем автопогрузчика, а мать — продавщицей в обувном магазине. У Роберта Фицо есть брат и сестра. В детстве он мечтал стать политиком, археологом или спортивным комментатором.

В 1986 году окончил юридический факультет Университета имени Коменского в Братиславе, служил в армии помощником военного следователя. В 1992 году получил степень доктора юридических наук. Одновременно работал в Юридическом институте при министерстве юстиции, позже стал заместителем директора института. В этот период Роберт Фицо защитил кандидатскую диссертацию на тему смертной казни в Чехословакии. Фицо также преподавал право в университетах, владеет русским и английским языками.

Политическая карьера

Параллельно с педагогической и научной деятельностью Фицо развивался в политике. В 1987 году он вступил в Коммунистическую партию Чехословакии незадолго до Бархатной революции 1989 года серии гражданских протестов, которые привели к отстранению от власти коммунистической партии.

После падения социалистического режима стал членом Партии левых демократов (ПЛД), выступившей преемницей Компартии. С 1994 по 2000 год представлял Словакию в Европейском суде по правам человека.

В ноябре 1999 года, после того как партия не поддержала его кандидатуру на пост генерального прокурора, Фицо создал и возглавил собственную левоцентристскую партию «Курс — социальная демократия» (Н-СД, также известна как Smer, Smer-SD).

Прорыв в политической карьере Фицо случился в 2006 году, когда его партия одержала победу на парламентских выборах, набрав 29,1% голосов. Роберт Фицо возглавил правительство, сменив на этом посту Микулаша Дзуринду.

На посту премьер-министра он пробыл до 2010 года. В 2012 году Smer-SD вновь одержала победу на выборах. Второй срок Фицо продлился до 2018 года. Политик был вынужден покинуть пост из-за массовых протестов в стране, вызванных убийством журналиста-расследователя Яна Куциака и его невесты. Куциак занимался расследованием возможных связей словацкой политической элиты с итальянской мафиозной группировкой «Ндрангета». После его гибели демонстранты потребовали отставки правительства — место Фицо тогда занял однопартиец, вице-премьер Петер Пеллегрини.

В 2023 году Роберт Фицо вновь возглавил правительство Словакии и занимает эту должность по сей день.

Кстати В 2014 году Фицо баллотировался в президенты, но проиграл во втором туре независимому кандидату Андрею Киске (59,4% против 49,6% голосов).

Отношение Роберта Фицо к России и позиция по Украине

Несмотря на осуждение начала СВО на Украине в 2022 году, Роберт Фицо обещал, что Киев не получит «ни одного снаряда» в случае его победы на выборах. После возвращения к власти в октябре 2023 года правительство Фицо прекратило военную помощь Украине. Газета The Washington Post назвала политика «пророссийским популистом».

В январе 2025 года между Фицо и президентом Владимиром Зеленским возник конфликт из-за приостановки Украиной транзита российского газа. Премьер-министр выразил резкое недовольство этим решением, назвав его «саботажем». Словакия, по его словам, теряет около €500 млн ежегодно в виде платы за транзит газа в другие страны ЕС. В ответ Фицо угрожал прекратить экспорт электроэнергии на Украину и приостановить выплаты украинским беженцам.

Отказ Украины от транзита газа вынудил премьер-министра Словакии приехать в Россию для встречи с Владимиром Путиным и участия в праздновании Дня Победы в 2025 году.

Конфликт с Зеленским завершился только недавно — к апрелю 2026 года, когда был отремонтирован трубопровод «Дружба».

В последние недели риторика Фицо несколько изменилась. 2 мая 2026 года после телефонного разговора с Владимиром Зеленским он заявил, что «ни одно мирное соглашение в военном конфликте с Российской Федерацией невозможно без согласия украинской стороны». Также Фицо подтвердил поддержку вступления Украины в ЕС, что вызвало недовольство его коалиционного партнера — лидера Словацкой национальной партии Андрея Данко.

Позже Зеленский подтвердил, что Словакия поддерживает вступление Украины в Европейский союз.

Яркие цитаты Роберта Фицо «Я бы сказал, что это не конфликт, а специальная военная операция между Россией и США на территории Украины». «Я против членства Украины в НАТО и наложу на это вето. Это было бы просто основой для Третьей мировой войны, ничего больше». «Украина заплатит огромную цену за эту авантюру Запада в виде потери территорий и присутствия иностранных войск». «Война всегда приходит с Запада, а мир — с Востока».

Скандалы и покушение

За годы карьеры Роберт Фицо не раз оказывался в центре скандалов.

* В 2022 году Национальное уголовное агентство Словакии (НАКА) выдвинуло против него обвинения в создании организованной преступной группировки, которая якобы использовала полицию и налоговые органы для атак на политических оппонентов. Сам Фицо назвал обвинения политическим заговором.

* В 2025 году Партия европейских социалистов исключила Smer-SD из своих рядов, обвинив Фицо в «заигрывании с Путиным» и подрыве верховенства права в Словакии. В ответ словацкий премьер предложил переименовать организацию в «партию гомосексуалистов» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

В 2024 году на Роберта Фицо было совершено покушение. После выездного заседания правительства в городе Гандлова 71-летний поэт Юрай Цинтула четыре раз выстрелил в премьера в упор. Фицо получил тяжелые ранения в грудь, живот и руку.

Транспортировка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу после покушения, 15 мая 2024 года

Врачи провели несколько операций, состояние премьера оценивалось как крайне тяжелое. Однако к концу мая его выписали из больницы, а в июле он вернулся к исполнению обязанностей. Позже дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт: адвокаты доказали, что нападавший руководствовался политическими мотивами. В октябре 2025 года Цинтула был приговорен к 21 году тюремного заключения.

Личная жизнь Роберта Фицо

Во время учебы на юридическом факультете Университета имени Коменского в Братиславе политик познакомился с будущей женой Светланой Слободовой — юристом и доцентом из Жилины. Они поженились в 1988 году, но с 2019 года пара живет раздельно, а Светлана не сопровождает супруга на мероприятиях. При этом официально они не разведены. У них есть сын Михал.

Пресса неоднократно приписывала Фицо романы с помощницами — в частности, с секретарем его партии Яной Халасовой и ассистенткой Марией Трошковой, которая сопровождала премьер-министра на встречах высокого уровня, в том числе с Ангелой Меркель. Сам политик эти слухи не комментировал.

В словацких СМИ также обсуждались отношения Фицо с бывшей сотрудницей прокуратуры Катариной Сзалаевой. В 2022 году разгорелся скандал — Сзалаева, как писал Aktuality.sk, находилась с Фицо в Иордании, хотя официально была на больничном. Инсайдеры утверждают, что она продолжает сопровождать политика в заграничных поездках, но после покушения на него старается избегать пристального внимания прессы.