Основал CNN, пожертвовал $1 млрд. Умер медиамагнат Тед Тернер

В США на 88 году жизни скончался Тед Тернер — известный медиамагнат, основатель CNN и автор концепции круглосуточного новостного телевещания. Тернер известен также как основатель Фонда ООН — всемирной благотворительной организации, в пользу которой он пожертвовал рекордную сумму $1 млрд. В спорте его знают как инициатора проведения Игр доброй воли — серии международных соревнований, задуманных как альтернатива Олимпийским играм во времена их бойкота великими державами.

Причина его смерти не называется, однако известно, что он с 2018 года страдал от прогрессирующей неизлечимой деменции , а в прошлом году был госпитализирован с пневмонией.

В своем некрологе CNN напомнил, что за свою долгую профессиональную карьеру Тернер создал медиаимперию, в которую вошли первый кабельный телеканал круглосуточного вещания и популярные каналы с фильмами и мультфильмами. Помимо этого, он был известным филантропом и активистом, выступавшим за полную ликвидацию ядерного оружия во всем мире , а также сделал очень многое в деле спорта и защиты природы.

На смерть Тернера отреагировал президент США Дональд Трамп.

«Тед Тернер, один из величайших людей всех времен, только что скончался. Он основал CNN, продал его и был лично раздавлен этой сделкой, потому что новое руководство забрало CNN, его «детище», и уничтожило его. Канал стал «повесточным» — воплощением всего того, что Тед не разделял . Возможно, новые покупатели, замечательные люди, смогут вернуть ему прежнее доверие и славу», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Тед Тернер родился в 1938 году в американском штате Огайо. В юношеском возрасте он планировал посвятить свою жизнь изучению античности, истории древних Греции и Рима. Но его отец, владелец успешной рекламной компании, не без труда убедил его переключиться на развитие бизнеса.

В телевизионную индустрию Тернер пришел в 1960-х годах. Дело шло успешно, и в 1980 году он создал в Атланте Cable News Network (CNN) — первый круглосуточный канал новостей и первую национальную кабельную сеть Соединенных Штатов. Впоследствии вокруг CNN была создана сеть специализированных тематических каналов, а также канал CNN International с вещанием по всему миру.

«Он считал, что одна из причин, по которой в Америке так много проблем, заключается в том, что его соотечественники плохо информированы», — писала бывшая журналистка CNN Лиза Наполи о Тернере в книге «Всю ночь напролет».

Сам Тернер отмечал, что он «двадцать лет прожил в своем кабинете в здании CNN», причем первые десять лет он спал на диване прямо на рабочем месте. Подтверждая это, сотрудники телеканала вспоминали, что он порой спускался завтракать в общую корпоративную столовую прямо в халате.

Настоящий звездный час CNN наступил в 1991 году, когда телеканал вел прямые трансляции из Ирака во время операции «Буря в пустыне».

В том же году журнал Time назвал Теда Тернера «Человеком года» с формулировкой «За влияние на динамику событий и превращение зрителей в 150 странах мира в непосредственных свидетелей истории».

Игры доброй воли

В 1980-х годах Тед Тернер стал основателем «Игр доброй воли» — крупных международных спортивных соревнований, задуманных как альтернатива Олимпийским играм после бойкота США и других западных стран Олимпиады в Москве и ответного бойкота СССР соревнований в Лос-Анджелесе. Первые из Игр доброй воли состоялись в Москве в 1986 году, всего их прошло пять.

«Для нас, любителей спорта, Тед Тернер прежде всего запомнится как человек, который был инициатором и, по сути, придумал Игры доброй воли. Они стали своего рода компенсацией за бойкоты Олимпиад в Москве и Лос-Анджелесе. Причем он вкладывал в это дело личные деньги. Игры были очень ко времени, в них участвовали ведущие спортсмены, и они получились по-настоящему запоминающимися. Проводились и в Ленинграде, и в Сиэтле, и существовали до 2000 года, хотя со временем, конечно, пошли на спад», — рассказал ТАСС почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.

Смирнов отметил, что Тернер выступал за содружество и добрые отношения между нашими странами и на примере Игр доброй воли это доказал.

Фонд ООН

В 1998 году Тед Тернер создал Фонд Организации Объединенных Наций (UN Foundation), пожертвовав для этого астрономическую сумму — $1 млрд .

Фонд действует и сейчас. Основные направления его работы — здоровье детей, энергетика и изменение климата, гендерное равенство и народонаселение, технологии и устойчивое развитие общества. Среди инициатив, в которых участвовал Фонд — глобальное искоренение полиомиелита, снижение детской смертности от кори, профилактика малярии и др. В 2020 году, когда мир охватила пандемия COVID-19, UN Foundation совместно со Всемирной организацией здравоохранения создали особый фонд солидарного реагирования, который помог собрать $200 млн для противодействия распространению заболевания.