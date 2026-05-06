Военкоры сообщили о прорыве армии России к центру одного из городов ДНР

Российские войска прорываются к центру Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

По его информации, военные ВС РФ берут город в клещи. Они закрепились в районе местного вокзала, а также заняли район Шанхайского пруда. Кроме того, российские бойцы начали прорываться в населенный пункт с запада, из ранее взятой Ильиновки.

«Армия России продолжает и охват города с юго-запада, продвигаясь с боями в Долгой Балке», — сказано в сообщении.

Накануне обозреватели Telegram-канала «Военная хроника» заявили, что решающая стадия финального сражения за Донбасс наступила, хоть и с небольшой задержкой по сравнению с первоначальными прогнозами.

До этого глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что российские войска контролируют более 60% Константиновки.

Ранее Путин раскрыл, какая часть ДНР пока остается у ВСУ.

 
