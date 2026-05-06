Зеленский не определился с действиями Киева на День Победы

Зеленский: Киев будет действовать зеркально и определится с ответом по 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Киев 8 мая «определится» со своими действиями по поводу атак на День Победы. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Зеленский упрекнул Москву в том, что она не пошла на предложенный «режим тишины», объявленный Киевом в ночь с 5 на 6 мая, и отметил, что 8 мая Украина определится со своими дальнейшими действиями.

«Украина будет действовать зеркально. В зависимости от ситуации ночью и завтра тоже будем определяться с нашими вполне справедливыми ответами. Россия получила от нас четкое предложение по тишине и дипломатии и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали», — заявил украинский президент.

Также он подчеркнул готовность Украины «работать ради мира» и «достойно закончить» конфликт.

6 мая источник в украинской власти рассказал изданию «РБК-Украина», что Киев на День Победы будет действовать «зеркально». При этом другой высокопоставленный украинский чиновник сообщил Kyiv Independent, что Украина «не видит смысл» соблюдать перемирие «ради парада». Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко также заявил о нежелании Киева соблюдать перемирие на 9 мая.

4 мая Минобороны России объявило перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы. После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении «режима тишины», который должен был стартовать в ночь с 5 на 6 мая.

Также 4 мая Зеленский пригрозил России ударить дронами по Москве на 9 мая. Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что странам ЕС не удастся «замолчать» угрозы Зеленского.

