От доктора Росса до губернатора-насильника: 15 лучших ролей Джорджа Клуни

Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда Джордж Клуни отмечает 65-летие. Он родился и вырос на американском Среднем Западе, проведя детство в переездах из Кентукки в Огайо и обратно. Его мать, Нина Брюс, была местной королевой красоты и активисткой городского самоуправления, отец Ник Клуни — журналистом и телеведущим, а две тети по отцовской линии в 50-е годы прославились как певческий дуэт. Сам же Джордж Клуни после школы пытался играть в профессиональный бейсбол и получить высшее образование в области тележурналистики, но не преуспел.

Попробовав себя в разных видах деятельности — в юности он продавал женскую обувь, резал табак, укладывал товары на полки и занимался продажей страховок, — Джордж Клуни постепенно нашел свое место в качестве актера телесериалов.

В 80-е он снимался в ситкомах, появился в эпизодах сериалов «Она написала убийство» и «Золотые девочки», сыграл в 11 сериях шоу «Розанна» и в 19-ти эпизодах семейной драмы «Сестры». В 1990-м он поступил в школу драматического искусства, а в 1994-м появился в сериале «Скорая помощь». Эта роль стала его настоящим прорывом: актера полюбили зрительницы средних лет и заметили большие продюсеры и кинорежиссеры. Так Джордж Клуни и ворвался в список голливудских звезд первой величины.

