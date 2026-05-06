Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

На севере России добыли алмаз особой крупности

В Архангельской области нашли алмаз весом 190 карат
«Агд даймондс»

В Архангельской области добыли алмаз ювелирного качества весом 190,08 карат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Агд даймондс».

Там рассказали, что драгоценный камень нашли на горно-обогатительном комбинате им. В. Гриба. Его размер — 45,9 х 24,9 х 20,5 мм. Его предварительно отнесли к малоазотным.

«Минимальное содержание примесей азота обеспечивает высокую степень прозрачности и чистоты кристалла», — пояснил гендиректор предприятия Михаил Баков.

В пресс-релизе отмечается, что это третий алмаз особой крупности (более 50 карат), добытых «Агд даймондс» в этом году. Кроме того, минерал стал 54-й по счету среди особо крупных алмазов, которые извлекли на месторождении с начала промышленной обработки.

В прошлом декабре специалисты обогатительной фабрики «Севералмаз» обнаружили в Архангельской области два алмаза, по форме напоминающие елочную игрушку и щенка. Вес первого бриллианта составил чуть более 17 карат, а второго — 2,7 карата.

Ранее были названы сроки исчерпания мировых запасов алмазов.

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!