На севере России добыли алмаз особой крупности

В Архангельской области добыли алмаз ювелирного качества весом 190,08 карат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Агд даймондс».

Там рассказали, что драгоценный камень нашли на горно-обогатительном комбинате им. В. Гриба. Его размер — 45,9 х 24,9 х 20,5 мм. Его предварительно отнесли к малоазотным.

«Минимальное содержание примесей азота обеспечивает высокую степень прозрачности и чистоты кристалла», — пояснил гендиректор предприятия Михаил Баков.

В пресс-релизе отмечается, что это третий алмаз особой крупности (более 50 карат), добытых «Агд даймондс» в этом году. Кроме того, минерал стал 54-й по счету среди особо крупных алмазов, которые извлекли на месторождении с начала промышленной обработки.

В прошлом декабре специалисты обогатительной фабрики «Севералмаз» обнаружили в Архангельской области два алмаза, по форме напоминающие елочную игрушку и щенка. Вес первого бриллианта составил чуть более 17 карат, а второго — 2,7 карата.

