МИД РФ призвал обеспечить эвакуацию из Киева персонала зарубежных дипмиссий

В МИД России призвали эвакуировать из Киева сотрудников дипломатических миссий, а также представительств зарубежных стран. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«МИД России настоятельно призывает власти вашей страны/руководство вашей организации <...> обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств», — сказала дипломат.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что киевским властям следует обеспечить эвакуацию и гражданских лиц в связи с неотвратимостью нанесения армией РФ ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений.

Захарова подчеркнула, что ответный удар будет нанесен в случае «реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы».

4 мая в Минобороны России сообщили, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина Российская Федерация 8 и 9 мая было объявлено перемирие в честь празднования 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский пригрозил России появлением дронов ВСУ на параде Победы в Москве 9 мая.

Ранее в Крыму заявили, что Зеленский утратил право называться человеком.

 
© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

