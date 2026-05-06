МИД РФ призвал обеспечить эвакуацию из Киева персонала зарубежных дипмиссий

В МИД РФ призвали эвакуировать из Киева сотрудников диппредставительств

В МИД России призвали эвакуировать из Киева сотрудников дипломатических миссий, а также представительств зарубежных стран. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«МИД России настоятельно призывает власти вашей страны/руководство вашей организации <...> обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств», — сказала дипломат.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что киевским властям следует обеспечить эвакуацию и гражданских лиц в связи с неотвратимостью нанесения армией РФ ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений.

Захарова подчеркнула, что ответный удар будет нанесен в случае «реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы».

4 мая в Минобороны России сообщили, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина Российская Федерация 8 и 9 мая было объявлено перемирие в честь празднования 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский пригрозил России появлением дронов ВСУ на параде Победы в Москве 9 мая.

