«Работы были завершены Украиной». За что Молдавия хочет выставить России счет?

Молдавия намерена выставить России счет на 500 тыс. леев (около 2,7 млн рублей) за ремонт высоковольтной линии электропередачи, соединяющей город Вулканешты на ее территории с румынским городом Исакча. Утверждается, что ЛЭП была повреждена 23 марта в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру юга Украины. Из-за резкого сокращения поставок электричества власти Молдавии объявили тогда режим ЧП в энергетике.

Кишинев собирается переслать в Москву полученный от Киева счет за ремонт проходящей по территории Украины линии электропередачи Исакча — Вулканешты, сообщает молдавское издание NewsMaker.

«Мы получили счет от коллег из «Укрэнерго». Расходы составляют около €20 тыс., что эквивалентно примерно 500 тысячам леев», — заявил министр энергетики Дорин Жунгиету.

По его словам, молдавские власти передадут требования об оплате по каналам министерства иностранных дел. До того нужная сумма будет выделена из бюджета предприятия «Moldelectrica».

«Позже мы увидим, как эти средства будут возвращены», — добавил министр.

Линия электропередачи между румынским городом Исакча и молдавским городом Вулканешты временно прекратила работу 23 марта . Для Молдавии это стало серьезным ударом: поврежденная ЛЭП обеспечивала до 70% потребностей страны в электроэнергии. В связи с этим премьер-министр Александр Мунтяну внес на рассмотрение парламента инициативу об объявлении чрезвычайного положения в энергетическом секторе сроком на 60 дней.

Выступая перед депутатами, глава кабмина пояснил, что для минимизации последствий ЧП были в полной мере задействованы четыре оставшиеся линии, соединяющие Молдавию с Румынией, однако их мощностей все равно не хватает. Ситуация была названа напряженной, дефицит электроэнергии составлял до 400 МВт, на территории республики не исключались веерные отключения. В качестве причины случившегося была названа российская атака на энергетическую инфраструктуру Украины.

Тогда же руководитель молдавского министерства энергетики Дорин Жунгиенту отметил, что восстановление линии, предположительно, займет около недели. Так как ЛЭП проходит по территории Украины и повреждения случились на украинской стороне, ремонт проводился силами «Укрэнерго» при оплате со стороны молдавской энергокомпании Moldelectrica .

Повреждения ЛЭП были устранены 28 марта.

«Работы были успешно завершены украинской стороной, а линия проверена под напряжением, что подтвердило ее работу в условиях безопасности и стабильности. Таким образом, была восстановлена возможность взаимного соединения [энергосистем Молдавии и Румынии] и обеспечена безопасность энергоснабжения», — отмечали в молдавском министерстве энергетики.

В том же сообщении отмечалось, что призывы к рациональному использованию электроэнергии остаются в силе, а ответственное потребление уменьшает нагрузку на национальную энергосистему.

В начале апреля премьер объявил о решении досрочно отменить режим ЧП.

Долг перед «Газпромом»

При этом между Россией и Молдавией до сих пор остается неурегулированным многолетний спор о задолженности на гораздо более крупную сумму — около $709 млн. В прошлом году республика все же признала, что должна оплатить поставленный «Газпромом» газ, хотя ранее активно это оспаривала.

В январе 2025 года исполняющий обязанности председателя правления «Молдовагаз» Вадим Чебан заявлял, что у Молдавии есть «неурегулированный исторический долг, который относится к периодам девяностых, нулевых годов и части в период с 2010 года до 2014 года». В основном он касается поставок в Приднестровье, которое, по конституции Молдавии, считается частью страны.

По мнению посла России Олега Белозерова, экономика Молдавии оказалась в глубоком кризисе из-за курса ее властей на разрыв с РФ.

«Нас тревожит то, что происходит в экономике Молдавии. Госдолг составляет $8,3 млрд — вроде немного, всего 36% ВВП, но увеличение его идет очень быстрыми темпами. Поставки продукции в ЕС, куда стремится руководство страны, остались практически на том же уровне, никакого улучшения не произошло. Сбыт на внешние рынки сельхозсырья более чем вдвое превысил экспорт переработанной продукции. Цифры свидетельствуют, что состояние экономики катастрофически ухудшается, идет деградация экспортной структуры», — сказал Озеров.

Экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что большинство жителей республики по-прежнему считают Россию стратегическим партнером. По его словам, антироссийская политика властей республики разрушает традиционные связи, подрывает экономику и ведет к углублению раскола в обществе.