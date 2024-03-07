Как Россия голосовала за Путина в 2024 году

На выборах в России активнее всего поддержали действующего президента Владимира Путина жители Чечни, Тувы, Донецкой Народной Республики, Кабардино-Балкарии и Луганской Народной Республики.

Чеченская Республика, ставшая в 2018 году лишь четвертым регионом по процентному соотношению голосующих за президента страны (91,54% в 2018 году), на этих выборах стала первой по лояльности к кандидатуре Путина — он получил 98,99% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

Хуже всех за действующего президента голосовали в Ненецком автономном округе — 79,08% голосов (71,15% - в 2018-м).

Голосование на выборах президента России в этом году впервые проходило в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. В целом по РФ, Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов. Окончательные итоги голосования ЦИК собирается подвести 21 марта.