Утвержден перечень поручений по итогам международного форума «Российская энергетическая неделя – 2025»

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Международного форума «Российская энергетическая неделя», состоявшегося в Москве 15–17 октября 2025 года. Документ направлен на реализацию ключевых приоритетов государственной энергетической политики и охватывает вопросы устойчивого развития ТЭК, модернизации электроэнергетики, стратегического планирования и инфраструктурного развития.

Правительству Российской Федерации поручено обеспечить проведение мониторинга финансового состояния организаций угольной промышленности и при необходимости принять меры государственной поддержки, направленные на повышение их экономической эффективности и конкурентоспособности.

Также правительству предстоит представить предложения по формированию механизмов, обеспечивающих финансирование создания и обновления инфраструктуры электроэнергетики, включая инструменты государственной поддержки. Одновременно планируется подготовка инициатив по внесению изменений в нормативные правовые акты, направленных на повышение эффективности функционирования электроэнергетики, в том числе с учетом необходимости формирования рыночных инвестиционных механизмов, совершенствования управления спросом на электрическую энергию и мощность, а также оптимизации затрат субъектов отрасли.

Отдельным поручением предусмотрено утверждение Концепции развития конкурентных розничных рынков электрической энергии и мощности. В перечне поручений обозначена задача определить статус топливно-энергетических балансов в системе стратегического планирования Российской Федерации. Кроме того, правительству поручено обеспечить разработку и утверждение целевых топливно-энергетических балансов федеральных округов и целевого топливно-энергетического баланса Российской Федерации с применением цифровых решений, предусматривающих наиболее эффективное использование топливно-энергетических ресурсов в каждом субъекте страны.

В целях поддержки цифровой трансформации экономики правительству Российской Федерации предстоит представить предложения по размещению центров обработки данных в потенциально энергопрофицитных районах России. В том числе предлагается рассмотреть возможность их снабжения электрической энергией, вырабатываемой объектами угольной и газовой генерации, функционирующими на базе современных технологий, при условии соблюдения требований в области охраны окружающей среды.

Особое внимание планируется уделить субъектам Российской Федерации, располагающим значительными запасами угля и природного газа и удаленным от объектов транспортной инфраструктуры. Ответственным за исполнение указанных поручений назначен председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Отдельным пунктом правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Ямало-Ненецкого автономного округа поручено обеспечить стимулирование разработки трудноизвлекаемых запасов в Надым-Пур-Тазовском регионе.

Фонду «Росконгресс» поручено обеспечить проведение анализа и обобщение итоговых материалов Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2025». Доклад по результатам работы должен быть представлен до 1 февраля 2026 года. Ответственным назначен председатель правления Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Утвержденный перечень поручений отражает стратегические решения, выработанные в ходе Форума, и направлен на формирование устойчивой, технологически развитой и конкурентоспособной энергетической системы Российской Федерации, способной обеспечить долгосрочные цели социально-экономического развития страны.