Финляндия завершила свою военную миссию в Гренландии. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.
По информации издания, два офицера связи, направленных Хельсинки на арктический остров, вернутся на родину на текущей неделе.
15 января Финляндия направила двух офицеров в Гренландию в ответ на просьбу Дании к союзникам принять участие в учениях Arctic Endurance.
22 президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом.
21 января в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, относилась довольно жестко, «если не сказать жестоко».
Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.
Ранее НАТО предупредили о приближении конца альянса, каким его знали более 75 лет.