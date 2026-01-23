Финляндия завершила свою военную миссию в Гренландии. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

По информации издания, два офицера связи, направленных Хельсинки на арктический остров, вернутся на родину на текущей неделе.

15 января Финляндия направила двух офицеров в Гренландию в ответ на просьбу Дании к союзникам принять участие в учениях Arctic Endurance.

22 президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом.

21 января в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, относилась довольно жестко, «если не сказать жестоко».

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

Ранее НАТО предупредили о приближении конца альянса, каким его знали более 75 лет.