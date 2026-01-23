Загитова о материнстве: думаю, все скоро случится

Олимпийская чемпионка Алина Загитова намекнула на то, что скоро может стать мамой. Об этом она рассказала в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

«Как можно совмещать такой интенсивный труд и материнство? У меня пока что такого опыта не было, но думаю, что все совсем скоро случится», — сказала Загитова.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Фигуристка вела шоу «Ледниковый период» в течение трех сезонов, ее соведущим был олимпийский чемпион Алексей Ягудин. При этом сама спортсменка в своих интервью признавалась, что провалила эту работу. Спортсменка вновь станет ведущей этого шоу в новом сезоне.

Ранее Загитова показала на видео свою тренировку по боксу.