Организаторы ТОП50HR пригласили на финал первой независимой HR-Премии страны

15 декабря 2025 года в кластере «Ломоносов» пройдет ключевое событие для всей HR отрасли – финал первой независимой всероссийской Премии ТОП50HR.

Премия ТОП50HR — это первая независимая всероссийская премия для HR-лидеров, трансформирующих бизнес и создающих будущее профессии. Это статусная отраслевая награда, признающая лучшие практики управления человеческими ресурсами.

Председатель Экспертного совета Премии Тахир Базаров, доктор психологических наук, заслуженный профессор Московского университета. В Экспертный совет и жюри Премии вошли исключительно практики с научно-исследовательским подходом, признанные лидеры отрасли с безупречной репутацией и топ-менеджеры ведущих компаний. Среди них: фонд «Росконгресс, ТПП РФ, РАНХиГС, «Норникель», КА Росатом, Antal Talent, Splat Global, МТС LIVE.

Уже опубликован шорт-лист Премии. В него вошли представители таких лидеров индустрии, как РИВ ГОШ, группа Erion — Экосистема МТС, МТС Розничная сеть (АО «РТК»), «Техноград», «Ингосстрах», «Лаборатория Касперского», «Развитие человеческого капитала», ИД «Аргументы и Факты» и другие.

15 декабря состоится грандиозный финал ТОП50HR. Гостей будут ждать очные защиты лучших кейсов года в 10 номинациях, а также 8 часов интенсивной программы, более 30 выступлений финалистов и экспертов и 600 HR-специалистов — готовая сеть полезных контактов.

В числе HR-звезд, которые выступят на кейс-конференции Премии: Сардана Авксентьева, депутат Государственной Думы РФ; Мария Киселева, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, депутат МГД; Татьяна Кожевникова, кандидат экономических наук, HR директор Оргкомитета ЧМ по футболу FIFA 2018 в России, а также топ-менеджеры ведущих компаний страны: ВЦИОМ, Группа Erion — Экосистема МТС, АНО «Национальные приоритеты», Astra (признан в РФ иностранным агентом) Zeneca, Норникель и многих других.

Торжественную церемонию награждения проведет невероятный тандем: легенда российского кино и телевидения, невероятная Анна Шатилова и топ-ведущий мероприятий шоубизнеса Григорий Айриев.

Организаторами выступают Национальное конгресс-бюро и коммуникационное агентство Be Brand People. Мероприятие проходит при поддержке Фонда «Росконгресс», РАНХиГС, ВНОТ (Всероссийской недели охраны труда), под патронажем ТПП РФ.

Не упустите шанс стать частью топового HR-события года, где рождаются тренды и завязываются долгосрочные партнерства.