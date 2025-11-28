На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Организаторы ТОП50HR пригласили на финал первой независимой HR-Премии страны

15 декабря 2025 года в кластере «Ломоносов» пройдет ключевое событие для всей HR отрасли – финал первой независимой всероссийской Премии ТОП50HR.

Премия ТОП50HR — это первая независимая всероссийская премия для HR-лидеров, трансформирующих бизнес и создающих будущее профессии. Это статусная отраслевая награда, признающая лучшие практики управления человеческими ресурсами.

Председатель Экспертного совета Премии Тахир Базаров, доктор психологических наук, заслуженный профессор Московского университета. В Экспертный совет и жюри Премии вошли исключительно практики с научно-исследовательским подходом, признанные лидеры отрасли с безупречной репутацией и топ-менеджеры ведущих компаний. Среди них: фонд «Росконгресс, ТПП РФ, РАНХиГС, «Норникель», КА Росатом, Antal Talent, Splat Global, МТС LIVE.

Уже опубликован шорт-лист Премии. В него вошли представители таких лидеров индустрии, как РИВ ГОШ, группа Erion — Экосистема МТС, МТС Розничная сеть (АО «РТК»), «Техноград», «Ингосстрах», «Лаборатория Касперского», «Развитие человеческого капитала», ИД «Аргументы и Факты» и другие.

15 декабря состоится грандиозный финал ТОП50HR. Гостей будут ждать очные защиты лучших кейсов года в 10 номинациях, а также 8 часов интенсивной программы, более 30 выступлений финалистов и экспертов и 600 HR-специалистов — готовая сеть полезных контактов.

В числе HR-звезд, которые выступят на кейс-конференции Премии: Сардана Авксентьева, депутат Государственной Думы РФ; Мария Киселева, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, депутат МГД; Татьяна Кожевникова, кандидат экономических наук, HR директор Оргкомитета ЧМ по футболу FIFA 2018 в России, а также топ-менеджеры ведущих компаний страны: ВЦИОМ, Группа Erion — Экосистема МТС, АНО «Национальные приоритеты», Astra (признан в РФ иностранным агентом) Zeneca, Норникель и многих других.

Торжественную церемонию награждения проведет невероятный тандем: легенда российского кино и телевидения, невероятная Анна Шатилова и топ-ведущий мероприятий шоубизнеса Григорий Айриев.

Организаторами выступают Национальное конгресс-бюро и коммуникационное агентство Be Brand People. Мероприятие проходит при поддержке Фонда «Росконгресс», РАНХиГС, ВНОТ (Всероссийской недели охраны труда), под патронажем ТПП РФ.

Не упустите шанс стать частью топового HR-события года, где рождаются тренды и завязываются долгосрочные партнерства.

Картина дня
Орбан приехал в Москву на встречу с Путиным. Что они будут обсуждать?
Орбан приехал на встречу с Путиным в Москве
РФ получила от США обновленный план Трампа по Украине. Военная операция, день 1374-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1374-й день
Мощные взрывы и тревога всю ночь: дроны ВСУ атаковали Саратов, Воронеж и Москву
Над регионами России за ночь сбили 136 украинских беспилотников
Мужчина чудом смог спастись с 16-го этажа во время пожара в жилом комплексе в Гонконге
У границы с Белгородской областью уничтожили украино-колумбийскую ДРГ
Эксперт опроверг неизбежность нового повышения пенсионного возраста
Стало известно, кто примет участие в переговорах Путина с Орбаном
Новости и материалы
«Все на своих местах»: новоиспеченные супруги Нигматуллин и Сынча рассказали о свадьбе
Вице-губернатор Вологодской области Иноземцев ушел в отставку после драки
В Минске появится посольство Мьянмы
Китайская авиакомпания может увеличить число рейсов в РФ
Расследование коррупционного скандала на Украине перешло на новую стадию
В сети обсудили выход жены Николаева в облегающем платье: «Дива»
Создательница «Тоннеля» о звезде сериала «Хирург»: «Может вызывать раздражение»
Орбан приехал в Кремль
В Тюменской области школы перевели на дистант
Россиянина вывезли из зоны наводнения в Таиланде
Мэр Новороссийска сообщил о сотнях поврежденных квартир после удара БПЛА
«Выпускают пар»: политолог прокомментировал обыски у Ермака
Российский тренер рассказал, можно ли «Крыльям» отобрать очки у «Краснодара»
Российские диверсанты взяли в плен украинских операторов БПЛА
Братья по указанию отца утопили в болоте сестру, которая якобы опозорила семью
Суд назначил фигурантам дела о квартире Долиной до семи лет колонии
В Южно-Сахалинске увеличили группу спасателей для поиска рабочих под завалами
Долина не явилась в суд, где огласят приговор по делу о ее квартире
СМИ: обыски у Ермака подорвут позиции Украины в мирных переговорах
В Кремле высказались о запуске программы по оснащению ОДКБ оружием России
В Южно-Сахалинске нашли тело рабочего под завалами здания
Частные клиники начали передавать анализы на «Госуслуги». Чем это грозит водителям
Данные водителей после посещения врачей по ДМС стали отображаться в «Госуслугах»
Год без «братской музыки»: чем известен рэпер Macan, который ушел в армию
Рэпер Macan ушел на военную службу: чем он известен и где будет служить
Кризис идентичности и денежное опьянение. Почему халява не делает людей счастливее
Психолог Ермолаева: крупный выигрыш в лотерею может привести к депрессии
«Очень странные дела 5», «Фоллаут 2», «Покинутые» и еще 10 сериалов декабря
Почему надо качать не задницу, а карьеру
Что не так со стратегией успеха 30-летних женщин
«Зеленский не подпишет соглашение о передаче территорий». Ермак рассказал о переговорах и «красных линиях» Украины
Ермак: Зеленский не подпишет соглашение о передаче России территорий
«Казначейство Ее Величества может передумать». Лондон вывел активы «Лукойла» из-под санкций
Британские власти вывели из-под санкций Lukoil International
28 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 28 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Европарламент принял резолюцию по конфликту на Украине. Какие требования выдвинули России?
Европарламент принял резолюцию о непризнании новых регионов России
«Войска Украины уйдут — тогда бои прекратятся». О чем Путин рассказал журналистам в Бишкеке
Путин: боевые действия прекратятся, когда ВСУ покинут занимаемые позиции
