Пресс-релиз

Путин поручил Фонду «Росконгресс» провести анализ и обобщение итоговых материалов ВЭФ-2025

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоялся во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Меры, перечисленные в документе, призваны способствовать развитию Дальнего Востока и Арктической зоны.

«Восточный экономический форум – важная площадка для диалога бизнеса, власти и экспертного сообщества. Анализ его итогов позволит четко определить точки роста и эффективные инструменты развития Дальнего Востока в соответствии с поручениями Главы государства», – подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Президент России поручил Фонду Росконгресс обеспечить проведение анализа и обобщение итоговых материалов Форума. Отчет должен быть представлен до 1 декабря 2025 года. Задача Фонда – систематизировать ключевые решения, инициативы и договоренности, зафиксированные в ходе Форума, с целью выработки практических рекомендаций для дальнейшего развития Дальнего Востока и укрепления международного сотрудничества в Азиатско‑Тихоокеанском регионе. Подобный глубокий анализ организация готовит по окончанию своих флагманских конгрессно-выставочных мероприятий на основе саммари сессий и экспертных заключений.

Среди ключевых направлений анализа – итоги панельных дискуссий и стратегических сессий, результаты бизнес‑диалогов и двусторонних встреч, подписанные соглашения и инвестиционные контракты, а также предложения экспертного сообщества по развитию региона, международные инициативы и партнерские договоренности. По итогам анализа будет подготовлен сводный аналитический доклад, содержащий консолидированную картину достигнутых на Форуме результатов, перечень приоритетных проектов и механизмов их реализации, рекомендации по совершенствованию государственной политики в сфере развития Дальнего Востока, а также предложения по укреплению внешнеэкономических связей с странами Азиатско‑Тихоокеанского региона.

В Восточном экономическом форуме-2025 приняли участие порядка 8 тысяч человек из 75 стран и территорий, включая Россию. Главная тема ВЭФ-2025 – «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». На Форуме было подписано 358 соглашений, договоров, меморандумов, планов и дорожных карт. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

Картина дня
«Серьезный вопрос». В Кремле решили, что делать с заявлением Трампа о ядерных испытаниях
Путин поручил изучить вопрос о необходимости ядерных испытаний
Минобороны РФ призвало солдат ВСУ в Красноармейске сдаваться в плен. Военная операция, день 1351-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1351-й день
«Я признаю вину в полном объеме». Аглая Тарасова созналась в перевозке наркотиков
Аглая Тарасова в суде признала свою вину в контрабанде наркотиков
Трамп назвал избрание Мамдани мэром Нью-Йорка потерей части суверенитета США
В Славянск и Краматорск перестанут ходить поезда
Трамп после победы Мамдани пообещал не допустить строительства коммунизма в США
Массовые ампутации конечностей бойцов ВСУ связали со стандартами НАТО
Новости и материалы
Ведущий «Модного приговора» объяснил, как выбрать пуховик на зиму
В ЦСКА раскритиковали судейство матча Кубка России с «Динамо»
Трамп обвинил власти Венесуэлы в связях с наркокартелями
В Башкирии юноша заманил 13-летнюю девочку к себе домой и изнасиловал
Стареющие звезды могут разрушать близкие к ним планеты, выяснили ученые
Вирус бешенства «перепрограммирует» клетки человека, выяснили ученые
Ученые обнаружили «большой взрыв» рака кишечника
Названы привычки, в разы увеличивающие риск депрессии
Мать мэра Нью-Йорка призналась в любви к Тарковскому
«Карабах» сенсационно сыграл вничью с «Челси» в Лиге чемпионов
Два российских аэропорта приостановили работу
Люди не становятся «глупее», когда голодны, выяснили ученые
Командир нацбатальона «Айдар» рассказал о стыде за «мобилизацию» охранника Джоли
«Зенит» проиграл «Динамо» в Кубке России
Российская учительница напала на школьника и поплатилась в суде
Трамп отказался ехать на саммит G20 в ЮАР
Боец ММА раскрыл, чего не хватает народу России
Путин заявил о попытках Запада развалить Россию
Все новости
СМИ опубликовали видео визита Анджелины Джоли в ТЦК для спасения охранника
«C таким прошлым во власти делать нечего». Хинштейн потребовал уволить больше чиновников
Хинштейн выразил недовольство, что за взятки уволили мало чиновников
«Дети кричали от боли». В кинотеатре Абакана зрители получили ожоги глаз
В Хакасии 33 человека, в том числе 19 детей получили ожоги глаз в кинотеатре
Свадьба в стиле хаки. Shaman и Мизулина расписались в Донецке
Shaman и Мизулина сыграли свадьбу в Донецке в костюмах в стиле хаки
Рэпер, мусульманин, «коммунист». У Нью-Йорка новый мэр — «худший кошмар» Трампа
Мэром Нью-Йорка впервые стал мусульманин Зохран Мамдани
Новое сказочное измерение. Как НТВ создает один из самых загадочных телепроектов страны?
9 ноября в 20:20 на НТВ стартует долгожданный четвертый сезон «Шоу Аватар»
10 лучших ролей Тильды Суинтон
День иконы «Всех скорбящих радость»: история, значение и традиции праздника
Как возникло почитание образа, чем помогает икона и что нельзя делать в этот день
«Усольцевский треугольник». Что нового в деле о загадочной пропаже семьи в Сибири?
Пропавший вместе с семьей в тайге Усольцев мог сам отказаться от помощи
В Молдавии закрывают Русский дом. Почему и как на это отреагировали в Москве?
Песков объяснил закрытие Русского дома в Молдавии противостоянием с Россией
«Шесть-семь»: что значит эта фраза и как поколение альфа разозлило ею учителей
Как появился мем «6-7» и почему он стал словом года
Зеленский заявил о зачистке Купянска от «60 оставшихся русских». Что ему ответили в Минобороны?
Минобороны: Зеленский утратил связь с реальностью, заявляя об успехах в Купянске
«Перевозили в строгой секретности»: отца главкома ВСУ Сырского выписали из клиники в Подмосковье
Отца главкома ВСУ Сырского выписали из больницы в Подмосковье
