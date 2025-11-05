Путин поручил Фонду «Росконгресс» провести анализ и обобщение итоговых материалов ВЭФ-2025

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоялся во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Меры, перечисленные в документе, призваны способствовать развитию Дальнего Востока и Арктической зоны.

«Восточный экономический форум – важная площадка для диалога бизнеса, власти и экспертного сообщества. Анализ его итогов позволит четко определить точки роста и эффективные инструменты развития Дальнего Востока в соответствии с поручениями Главы государства», – подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Президент России поручил Фонду Росконгресс обеспечить проведение анализа и обобщение итоговых материалов Форума. Отчет должен быть представлен до 1 декабря 2025 года. Задача Фонда – систематизировать ключевые решения, инициативы и договоренности, зафиксированные в ходе Форума, с целью выработки практических рекомендаций для дальнейшего развития Дальнего Востока и укрепления международного сотрудничества в Азиатско‑Тихоокеанском регионе. Подобный глубокий анализ организация готовит по окончанию своих флагманских конгрессно-выставочных мероприятий на основе саммари сессий и экспертных заключений.

Среди ключевых направлений анализа – итоги панельных дискуссий и стратегических сессий, результаты бизнес‑диалогов и двусторонних встреч, подписанные соглашения и инвестиционные контракты, а также предложения экспертного сообщества по развитию региона, международные инициативы и партнерские договоренности. По итогам анализа будет подготовлен сводный аналитический доклад, содержащий консолидированную картину достигнутых на Форуме результатов, перечень приоритетных проектов и механизмов их реализации, рекомендации по совершенствованию государственной политики в сфере развития Дальнего Востока, а также предложения по укреплению внешнеэкономических связей с странами Азиатско‑Тихоокеанского региона.

В Восточном экономическом форуме-2025 приняли участие порядка 8 тысяч человек из 75 стран и территорий, включая Россию. Главная тема ВЭФ-2025 – «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». На Форуме было подписано 358 соглашений, договоров, меморандумов, планов и дорожных карт. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.