Состоялся IV Конгресс «Национальное здравоохранение»

В Москве, в Национальном центре «Россия», завершил свою работу 4-й Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение». Организаторы Конгресса — Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступил ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

Конгресс проходил два дня, 22 и 23 октября 2025 года и собрал более 4200 участников, среди которых Азербайджан, Армения, Бангладеш, Болгария, Германия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Китай, Республика Абхазия, Республика Беларусь, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, Швейцария, Шри-Ланка и другие. Число онлайн участников — 12 000 человек.

Деловая программа конгресса включила в себя более 30 деловых мероприятий, участие в которых приняли 112 российских и международных экспертов.

«Конгресс собрал на своей площадке более 4 200 человек из 32 стран мира. В работе мероприятия приняли участие представители всех субъектов Российской Федерации, были представлены лучшие региональные управленческие практики. Конгресс задает вектор развития всей отрасли здравоохранения, формирует повестку, является площадкой межсекторального взаимодействия для достижения целей по увлечению продолжительности жизни, здоровому долголетию», — подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

На церемонии торжественного открытия заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова зачитала приветственное письмо президента России Владимира Путина участникам конгресса «Национальное здравоохранение». Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил видеообращение к участникам конгресса.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова поприветствовала участников конгресса: «Уверена, всех собравшихся здесь объединяет стремление развивать и совершенствовать систему здравоохранения, а самое главное — развиваться самим. Главой государства обозначена ключевая национальная цель — сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей, поддержка семьи. Для правительства это абсолютный приоритет, который касается главной ценности государства и его самого важного социально-экономического ресурса — здоровья нации».

Модератором пленарной сессии первого дня «Новая модель охраны здоровья — 2040: переход от реактивной к предиктивной медицине» выступил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. В дискуссии приняли участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф, заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения Российской Федерации Денис Логунов.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко подчеркнул, что взгляд на старость и подходы к долголетию должны быть пересмотрены: «Сегодня приоритет — продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора. Потому что, например, инфаркт миокарда возникает не сегодня. Атеросклеротическое заболевание может развиваться на протяжении 20−30 лет».

Министр уточнил, что ключевая задача — не только в том, чтобы доставить пациента в «золотой час» и прооперировать, но, в первую очередь, в ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, ведении этой категории пациентов и предотвращении рисков развития инфаркта.

Модераторами пленарной сессии второго дня «Еда имеет значение: почему наш рацион — это вопрос здоровья нации?» выступили министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут.

«Вся еда, которую производит Россия, безопасна. Требования в Евразийском экономическом союзе к еде очень высокие. Они гораздо выше, чем в любой другой стране. И вся наша продукция всем этим требованиям соответствует. Поэтому вопрос безопасности — ключевой. Это подтверждено не только внутренним рынком. Россия поставляет свою продукцию в 160 стран мира. Они проголосовали за продукцию России, считают ее качественной и безопасной», — подчеркнула Оксана Лут.

На полях конгресса состоялось награждение победителей III Всероссийского фотоконкурса «Медики на работе», организованного Центральным институтом организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Фотоконкурс проводился в третий раз, и в этом году было подано около 3000 работ. Наибольшее количество фотографий поступило из Москвы и Московской области, республики Башкортостан, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Тюменской области. Среди участников были также представители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской области, а также зарубежные авторы из Беларуси, Узбекистана, Ирана, Индии и Абхазии. Работы победителей были представлены на фотовыставке и все участники конгресса могли ознакомиться с работами.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко наградил победителей Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием 2025 года, победителей Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» и победителей Всероссийского конкурса «Лучший молодой преподаватель в сфере подготовки кадров здравоохранения — 2025», также награды получили победители Всероссийского конкурса молодых лидеров здравоохранения, посвящённого 75-летию выдающегося ученого, заслуженного врача Российской Федерации, организатора здравоохранения, Владимира Ивановича Стародубова.

На торжественной церемонии закрытия конгресса состоялось награждение государственными наградами:

• Орденом Пирогова за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу награжден Логунов Денис Юрьевич, заместитель директора «Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи»;

• Орденом Пирогова за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу награжден Решетников Владимир Анатольевич, заведующий кафедрой Института общественного здоровья имени Эрисмана Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова;

• Орденом Пирогова за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу награжден Шаталов Константин Валентинович, заместитель директора по научной работе «Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева»;

• Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях награжден Набиуллин Ильвир Рифович, главный врач госпиталя «Национального медико-хирургического центра имени Пирогова» Минздрава России;

• Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу награжден Свиридов Сергей Викторович, заведующий кафедрой Института хирургии «РНМИМУ имени Пирогова»;

• Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу награжден Степанов Станислав Олегович, заведующий отделом Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена;

• Медалью Луки Крымского за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях награжден Шмаров Леонид Александрович, заместитель директора «Российского центра судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присуждено Попову Александру Борисовичу, заведующему отделением «Национального медицинского исследовательского центра «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова», Мурашкину Николаю Николаевичу, руководителю научно-исследовательского института детской дерматологии «Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей», Назаровой Нисо Мирзоевне, ведущему научному сотруднику «Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова».

Также были вручены Почетные грамоты и Благодарности Президента Российской Федерации.

