Пресс-релиз

Опубликована деловая программа спортивного форума «Россия – спортивная держава»

На официальном сайте XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» (РСД (признано в РФ иностранным агентом)), который пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября, опубликована деловая программа.

Форум проводится в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации и правительства Самарской области.

«Форум «Россия – спортивная держава» состоится в 13-й раз. За это время он стал ключевой площадкой для объединения спортивного сообщества и обсуждения задач, обозначенных Президентом Владимиром Путиным. Сегодня в нашей стране активно развивается фиджитал-движение, расширяются возможности для адаптивного спорта, строятся новые объекты в рамках комплексной госпрограммы, работает более 38 тысяч школьных спортивных клубов. Деловая программа Форума включила эти и другие актуальные направления, а одной из основных тем стало развитие детско-юношеского спорта.

Приглашаю представителей нашей и других стран присоединяться к дискуссиям, делиться опытом и обмениваться идеями на мероприятиях «России – спортивной державы»!» – заявил заместитель Председателя Правительства России, председатель Организационного комитета Форума Дмитрий Чернышенко.
В этом году в фокусе РСД – дальнейшее развитие детско-юношеского спорта, международное сотрудничество и достижение национальных целей развития спортивной отрасли.

Одной из важных тем мероприятия станет дальнейшее продвижение инновационных видов спорта не только в формате деловых сессий: на РСД-2025 состоится открытый урок «Фиджитал-спорт: будущее, которое наступило сегодня», который наглядно покажет достижения и значимость этого вида спорта.
Главная тема Форума – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе», которая подчеркивает, что достижение успехов возможно при плодотворной совместной работе всех участников спортивной отрасли. Особое внимание уделяется доступности спорта, укреплению отношений на международной арене, а также стратегическому развитию как профессионального, так и массового спорта.

«Спорт – это не только медали и рекорды, это часть нашей национальной идентичности, школа характера. Россия уже не раз доказывала, что способна проводить спортивные события высочайшего уровня. Мы твердо стоим за принципы честной конкуренции, последовательно выстраиваем взаимодействие с международными федерациями и партнерами. Подобные мероприятия – это не только спортивные праздники, но и инвестиции в инфраструктуру, регионы и человеческий капитал. Программа Форума охватывает весь спектр ключевых вопросов развития российского спорта. Убежден, что XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» поспособствует дальнейшему продвижению системной работы по достижению национальных целей и укреплению спортивного суверенитета России», – подчеркнул ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Антон Кобяков.

В 2025 году деловая программа мероприятия структурирована вокруг четырех ключевых треков.

«О спорт, ты – мир. Международное сотрудничество» – трек посвящен возвращению российских спортсменов на глобальную арену и недопустимости дискриминации в спорте, а также международному взаимодействию, возникновению и развитию новых форматов, объединяющих спортсменов. Среди главных направлений трека: вызовы в борьбе с допингом, подготовка резерва сборных России, мировые тренды в спортивной индустрии и интеграция новых технологий в спорт.

«Экосистема» – дискуссии, направленные на развитие спортивной инфраструктуры, государственно-частного партнерства в спорте и внедрение новейших технологий, правовое и аналитическое обеспечение спортивной отрасли. Как спортивные объекты интегрируются в объекты современной урбанистики? Как происходит «фиджитализация» спортивной инфраструктуры и внедрение «умных» спортивных объектов нового поколения? Как интеграция представителей крупного бизнеса в федерации меняет подходы к стратегическому планированию? Все эти вопросы поднимутся в рамках дискуссий блока.
«Создавая новый образ спорта» – сессии, посвященные роли медиа в развитии спорта, формированию спортивных брендов регионов, будущему спортивного кино и журналистики. Участники поднимут вопросы популяризации спорта через кинематограф, менеджмента в спорте, а Российская премьер-лига представит на Форуме новую стратегию развития до 2030 года.

«Спорт и общество» – направление, посвященное растущей роли спорта в жизни общества, развитию адаптивного спорта, возможностям спорта для реабилитации ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями, а также развитию школьного и студенческого спорта и влиянию спорта на воспитание новых поколений. Дискуссии затронут ключевые вопросы стратегии развития адаптивного спорта до 2036 года, новые способы развития школьных лиг и подходы, внедряемые государством для повышения доступности детско-юношеского спорта.

Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России, заместитель председателя Организационного комитета Михаил Дегтярев отметил, что деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Самаре станет одной из самых насыщенных и профессионально подготовленных за всю историю проведения.

«Мы выходим на финишную прямую подготовки к форуму «Россия – спортивная держава» в Самаре. Его деловая программа в этом году станет одной из самых содержательных за всю историю Форума: из более чем девяноста заявок по решению Оргкомитета отобрано 38 наиболее значимых и актуальных событий. В центре внимания – дальнейшее развитие детско-юношеского спорта, стратегия возвращения российских спортсменов на международную арену, цифровизация, роль медиа и новые подходы к подготовке спортивного резерва. Мы сделали акцент на качестве экспертизы и точности формулировок. Такой подход отражает статус Форума как главной деловой площадки спортивной отрасли и позволяет сформулировать повестку, соответствующую курсу Президента России Владимира Владимировича Путина по развитию спорта в стране», – подчеркнул Михаил Дегтярев.

Министр подчеркнул, что деловая программа Форума объединит представителей власти, бизнеса и международного спортивного сообщества, став площадкой для разнообразных дискуссий и решений.

«Главное – это качество обсуждения и готовность к совместным действиям. Пленарное заседание «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе» станет центральной точкой, где мы обсудим стратегию международного взаимодействия, развитие инфраструктуры для детей и молодежи, а также практические шаги по укреплению спортивной системы России. Форум в Самаре должен задать тон всей спортивной повестке страны на ближайшие годы», – заявил министр.

Важной частью программы станет работа на международном направлении. На полях РСД состоятся первая встреча министров спорта стран Диалога по сотрудничеству в Азии, на которой рассмотрят вопросы международной спортивной повестки и укрепление позиций России в мировом спортивном сообществе, также на РСД пройдет совместное заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России и комиссии спортсменов Национального олимпийского комитета Белоруссии.

Онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы открыта до 24 октября.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные СМИ, а также представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации, размещенными на официальном сайте Форума в разделе «СМИ».

Стратегический партнер Форума – Группа компаний «Уралхим». Генеральные партнеры – ПАО «Магнит», Российская Премьер-Лига, ПАО «ФосАгро», лотерейный бренд «Спортлото». Коммуникационный партнер – медиахолдинг МАЕР. Партнеры - ППК «ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР АЗАРТНЫХ ИГР», ПСБ, Букмекерская компания FONBET.

