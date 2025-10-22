На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Владимир Путин направил приветствие участникам Конгресса «Национальное здравоохранение»

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам IV Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение 2025».

«За прошедшие годы ваш авторитетный форм убедительно доказал свою востребованность. Предоставил российским и зарубежным врачам, экспертам, управленцам в сфере медицины – хорошую возможность всесторонне обсудить ключевые вопросы развития здравоохранения. Обменяться мнениями о путях и перспективах модернизации медицинских учреждений, реализации программ профилактики заболеваний, улучшения лекарственного обеспечения», – подчеркнул Владимир Путин.

Глава Российского государства также отметил, что сегодня важно последовательно повышать качество и доступность медицинской помощи, а для этого – активнее внедрять в практику новые медицинские и цифровые технологии, методы диагностики, лечения и реабилитации, а также оснащать больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты современным оборудованием, уделять особое внимание подготовке кадров. «От этого напрямую зависит укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни граждан», – говорится в приветствии.

Владимир Путин выразил уверенность, что выработанные в ходе встречи предложения и рекомендации помогут решению этих ответственных задач и пожелал съезду плодотворной работы, а его участникам – интересных дискуссий.

Серия налетов во Франции: через сутки после кражи в Лувре ограблен еще один именитый музей
Налетчики во Франции ограбили дом-музей Дидро
Генштаб предупредил об угрозе атак ВСУ по жилым массивам. Военная операция, день 1337-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1337-й день
«Трамп клюнет на эту удочку». Как в России отнеслись к мирному плану ЕС
Политолог Лукьянов: ЕС работает над мирным планом, чтобы задобрить Трампа
Захарова назвала министра иностранных дел Польши «Усама бен Сикорский»
На пляже в Калифорнии возобновились нападения выдры, ворующей доски для серфинга
Люди в масках избили мужчину на улице в Москве
В Москве возобновились постановки «Научного звездного театра»
Великобритания назначила новым послом на Украине Нила Кромптона
Госдума приняла в первом чтении проект о размере МРОТ на 2026 год
Польского политолога задержали, когда он осудил эскалацию конфликта на Украине
Швеция сможет поставить первую партию истребителей Украине через 3 года
«Позорно»: в FIDE возмутились реакцией Крамника на смерть Народицкого
Россиянка родила 13-го ребенка с разницей со старшим в 25 лет
«Путают берега»: в Госдуме объяснили ядерные испытания России сигналом Европе
Блогер Сидоропуло погасил ущерб пострадавшим по его уголовному делу
Россиянин сел на 15 лет за слив данных о ВС РФ спецслужбам Украины
Пять населенных пунктов в Белгородской области попали под удар ВСУ
Назван простой способ замедлить старение мозга
«Первый муж для шока, второй — для шика»: Elvira T рассказала о творчестве после развода
ВС России поразили бригаду сил специальных операций ГУР Украины
Киану Ривз может сняться во второй части «Константина»
Владельца Geely Monjaro в России лишили гарантии из-за неоригинальных свечей от дилера
Инструктора по туризму осудили за насилие над 14-летним воспитанником в походе
Двое подростков-зацеперов получили тяжелые электроожоги
Гендиректора строительной компании «Автодор» арестовали по делу о растрате
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов хочет отправиться на СВО
Столтенберг придумал, как завершить конфликт на Украине
В Госдуме предложили принять закон о защите прав женщин от деятелей РПЦ
«Я сделал это, потому что не могу жить». В Белграде произошел теракт
В Белграде произошла стрельба перед зданием сербского парламента
«Обилие слухов и вбросов»: в России заявили о попытках противников сорвать саммит в Венгрии
В МИД России заявили о попытках сорвать подготовку к саммиту Путина и Трампа
«Наткнулись на староверов». Появилась неожиданная версия исчезновения Усольцевых
Поисковик Торгашина допустила, что Усольцевы могли встретить староверов
Бесконечный «День радио»: Александру Демидову — 55
«Село может быть мечтой»
Пчелы с характером, дроны и гектары клубники: почему молодые россияне едут работать в деревню
Правда или действие? Топ-100 каверзных вопросов и смешных заданий для игры с друзьями
Игра «Правда или действие»: правила, число участников, примеры вопросов и заданий для вечеринки
День спецназа в 2025 году: история и традиции праздника
Как и когда в России празднуют День подразделений спецназначения ВС РФ
«Аппетит к введению жестких санкций»: в США рассмотрят три антироссийских законопроекта
Axios: комитет сената США по международным делам готовит пакет антироссийских законопроектов
«Я кайфую от этой работы»
Как молодые россияне делают пчел добрее, продлевают жизнь лошадям и повышают урожаи дронами
Блэкаут на Украине, атака на Дагестан и Мордовию: Москва и Киев обменялись ударами
Глава Мордовии Здунов сообщил о повреждении предприятия после атаки БПЛА
