Владимир Путин направил приветствие участникам Конгресса «Национальное здравоохранение»

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам IV Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение 2025».

«За прошедшие годы ваш авторитетный форм убедительно доказал свою востребованность. Предоставил российским и зарубежным врачам, экспертам, управленцам в сфере медицины – хорошую возможность всесторонне обсудить ключевые вопросы развития здравоохранения. Обменяться мнениями о путях и перспективах модернизации медицинских учреждений, реализации программ профилактики заболеваний, улучшения лекарственного обеспечения», – подчеркнул Владимир Путин.

Глава Российского государства также отметил, что сегодня важно последовательно повышать качество и доступность медицинской помощи, а для этого – активнее внедрять в практику новые медицинские и цифровые технологии, методы диагностики, лечения и реабилитации, а также оснащать больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты современным оборудованием, уделять особое внимание подготовке кадров. «От этого напрямую зависит укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни граждан», – говорится в приветствии.

Владимир Путин выразил уверенность, что выработанные в ходе встречи предложения и рекомендации помогут решению этих ответственных задач и пожелал съезду плодотворной работы, а его участникам – интересных дискуссий.